Der Ladenetzbetreiber GreenWay hat sein Ladenetz in Osteuropa im Rahmen des EU-Projekts "Expand-E" weiter ausgebaut. In der Slowakei kamen 20 neue Schnellladestandorte hinzu, drei davon sind für den elektrischen Schwerlastverkehr geeignet. In Polen gingen zudem 48 weitere Ladeparks ans Netz, darunter ebenfalls Standorte für E-Lkw. Das EU-Projekt "Expand-E" sah den Aufbau von 260 Schnellladesäulen mit insgesamt 1.013 Ladepunkten entlang des TEN-V-Netzes
