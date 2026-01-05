Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 06/26
Sonntag, 01.02.
Bitte Programmänderung beachten:
18.45 Smart Shopper - Thermomix & Co. im Härtetest
Deutschland 2024
Das System Red Bull - Vom Energydrink zum Milliardenimperium - entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6190610
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 06/26
Sonntag, 01.02.
Bitte Programmänderung beachten:
18.45 Smart Shopper - Thermomix & Co. im Härtetest
Deutschland 2024
Das System Red Bull - Vom Energydrink zum Milliardenimperium - entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6190610
© 2026 news aktuell