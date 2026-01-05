© Foto: Charles LIMA - stock.adobe.comMilliardenschwere Aufträge aus Amerika und Europa treiben Alstom an die Börsenspitze. Analysten sehen einen klaren Nachfragebeweis.Die Aktie des französischen Zugherstellers Alstom ist am Montag auf den höchsten Stand seit Juli 2023 gestiegen. Auslöser sind neue Aufträge im Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden Euro, so Reuters. Milliardenaufträge aus zwei Kontinenten Alstom sicherte sich drei neue Verträge für Schienenfahrzeuge. In Nord- und Südamerika erhielt der Konzern einen Auftrag über 1,4 Milliarden Euro. In Europa kamen ein Rahmenvertrag im Volumen von 600 Millionen Euro sowie ein zusätzlicher Auftrag über 500 Millionen Euro für weitere Fahrzeuge und Wartungsleistungen hinzu. Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
