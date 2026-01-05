EQS-News: Timekettle / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Flaggschiff-Ohrstöpsel W4 werden zum genauesten Dolmetschgerät, das jemals auf den Markt gekommen ist LAS VEGAS, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Timekettle , der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter sprachübergreifender Kommunikation kündigt heute ein umfangreiches systemweites Upgrade an, das die Möglichkeiten der Echtzeitübersetzung neu definiert. Im Mittelpunkt dieses Fortschritts steht der neue SOTA (State of the Art) Translation Engine Selector von Timekettle, eine im Hintergrund arbeitende, aber transformative Funktion, die in Echtzeit dynamisch das optimale Übersetzungsmodell für jedes Sprachpaar und jedes Konversationsszenario ermittelt. Für den Nutzer unsichtbar, aber unverkennbar in ihrer Wirkung: die schnellsten, präzisesten und natürlichsten Übersetzungen, die Timekettle je geliefert hat, unabhängig von Akzent, Grammatikstruktur oder Sprechstil. Dieses Upgrade wird durch einen verbesserten Knochenleitungs- und Hybridalgorithmus ergänzt, der nun eine noch klarere und genauere Sprachaufnahme ermöglicht, indem er die Reinheit des Sprachsignals des Nutzers verbessert, bevor es die Übersetzungspipeline erreicht. Zusammen machen diese Fortschritte das Flaggschiff W4-Interpreter-Ohrstöpsel zu den genauesten in der Unternehmensgeschichte und übertreffen damit die bereits branchenführende Leistung, die auf der IFA 2025 vorgestellt wurde und die Konkurrenz in Sachen Übersetzung weit hinter sich lässt. Da man erst glaubt, was man hört, kann diese Innovation zusammen mit dem gesamten Timekettle-Portfolio während der CES am Timekettle-Stand [ LVCC, North Hall - 9163 ] erlebt werden. Ein Sprung nach vorn im maschinellen Verstehen: SOTA Translation Engine Selector Verschiedene Sprachpaare verhalten sich wie völlig unterschiedliche Systeme - Englisch-Koreanisch folgt einer anderen Logik als Deutsch-Englisch; Spanisch-Chinesisch erfordert eine andere Segmentierung, Vorhersage und kontextuelle Schlussfolgerung als Japanisch-Französisch. Der SOTA Translation Engine Selector von Timekettle löst dieses grundlegende Problem durch: Echtzeit-Erkennung des Sprachpaares und des Kontexts

Auswahl der für dieses spezifische Paar am besten geeigneten spezialisierten KI-Engine

Optimierung der Genauigkeit, Flüssigkeit und Natürlichkeit für jeden Austausch Dies entspricht der Zuweisung eines "muttersprachlichen Spezialisten" für jedes Gespräch. Diese Fähigkeit wird durch das fortschrittliche Large Language Model von Timekettle und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Babel OS-Plattform ermöglicht, die nun mit neuen Machine-Learning-Ebenen aktualisiert wurde, die auf Millionen von Sprachbeispielen trainiert wurden. Das Ergebnis: Übersetzungen, die weniger wie der "Versuch" einer Maschine klingen, etwas zu dolmetschen, sondern eher wie ein System, das die Absicht, den Tonfall und die Struktur des Gesagten wirklich versteht. Für Timekettle-Nutzer bedeutet dies, dass Timekettle ihnen unabhängig von der Sprache, die sie sprechen, immer die weltweit besten Übersetzungsmaschinen zur Verfügung stellen kann, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. So können sie eine äußerst präzise sprachübergreifende Kommunikation ohne Angst, Unbehagen oder Zögern genießen und sich wirklich mutig und natürlich ausdrücken. Knochenleitung der nächsten Generation und Hybridalgorithmus: Hervorragende Spracherfassung für hervorragende Genauigkeit Aufbauend auf der proprietären Knochen-Stimmabdruck-Sensortechnologie extrahiert das verbesserte Algorithmus-Upgrade 2026 klarere Stimmschwingungen, um die Signalreinheit zu verbessern, Geräusche in chaotischen Umgebungen effektiver zu isolieren und Sprecher in Mehrstimmengesprächen genauer zu identifizieren. Diese Verbesserungen sorgen gemeinsam für eine deutlich klarere akustische Eingabe - die Grundlage jeder hochpräzisen Übersetzung - und gewährleisten, dass das System Bedeutungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit erfasst. Da die Qualität der KI-Übersetzung nur so gut ist wie die Audioqualität der Eingabe, verbessert dieses Upgrade die Leistung in Geschäftstreffen, auf Reisen, im Unterricht und bei mehrsprachigen Veranstaltungen erheblich. Einführung im gesamten Timekettle-Portfolio Ab Anfang 2026 werden der SOTA Translation Engine Selector, der aktualisierte Hybrid-Algorithmus und die erweiterten Babel OS-Verbesserungen in der gesamten Timekettle-Produktfamilie eingeführt, darunter: W4-Interpreter-Ohrstöpsel : Die derzeit genauesten Übersetzungs-Ohrstöpsel für Verbraucher, die Timekettle je hergestellt hat

Die derzeit genauesten Übersetzungs-Ohrstöpsel für Verbraucher, die Timekettle je hergestellt hat W4 Pro : Verbessert für professionelle Meetings und den Einsatz in Unternehmen

Verbessert für professionelle Meetings und den Einsatz in Unternehmen T1 AI Translator : Der weltweit schnellste Offline-Übersetzer kombiniert nun Edge-KI mit dem SOTA Engine Selector, um die Genauigkeit über die bereits branchenführende Offline-Leistung und die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,2 Sekunden hinaus zu steigern.

Der weltweit schnellste Offline-Übersetzer kombiniert nun Edge-KI mit dem SOTA Engine Selector, um die Genauigkeit über die bereits branchenführende Offline-Leistung und die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,2 Sekunden hinaus zu steigern. WT2 Edge , M3-Ohrstöpsel , und X1 Interpreter Hub : Jedes dieser Produkte wurde in Bezug auf Kontextvorhersage, Segmentierung und Tonübersetzung verbessert Gemeinsame Funktionen im gesamten Timekettle-Portfolio Mit seiner wachsenden Produktpalette an Ohrhörern und Handheld-Übersetzern bietet Timekettle ein einheitliches Erlebnis, das auf nahtloser, natürlicher Kommunikation in Echtzeit basiert. Alle Geräte unterstützen die sofortige Übersetzung in 43 Sprachen und 96 Akzente und decken damit mehr als 95 % der Regionen weltweit ab, um reibungslose, unterbrechungsfreie Gespräche überall auf der Welt zu ermöglichen. Benutzer profitieren außerdem von der ganztägigen Praxistauglichkeit mit langlebiger Akkuleistung, die für Reisen, Geschäftsreisen und längere mehrsprachige Interaktionen ausgelegt ist. Die Konversationsmodi von Timekettle sind im gesamten Portfolio einheitlich und bieten flexible Möglichkeiten zur Kommunikation in verschiedenen Umgebungen. Im Einzelgesprächsmodus können zwei Personen die Ohrhörer gemeinsam nutzen, um einen flüssigen Dialog von Angesicht zu Angesicht zu führen. Der Hör- und Wiedergabemodus zeichnet gesprochene Audioinhalte über die App auf und liefert Übersetzungen, die später überprüft oder wiedergegeben werden können. Im Sprechmodus können Benutzer in ihr Gerät sprechen und die übersetzte Sprache wird klar über den Lautsprecher des Telefons wiedergegeben, was ideal für Gruppendiskussionen, Unterrichtssituationen, Führungen oder Präsentationen ist. Ob mit Ohrstöpseln wie dem W4 oder Handgeräten wie dem T1 - das Timekettle-Ökosystem ist darauf ausgelegt, die mehrsprachige Kommunikation mühelos, intuitiv und an nahezu jedes Szenario anpassbar zu machen. "Genauigkeit ist das Ergebnis einer perfekten Zusammenarbeit zwischen Hardware und Software", sagte Leal Tian, Gründer und CEO von Timekettle. "Mit der Einführung unseres SOTA Translation Engine Selectors und des Knochenleitungsalgorithmus der nächsten Generation haben wir diese Zusammenarbeit auf ein neues Niveau gehoben. Das W4 ist das genaueste Dolmetschgerät, das wir je entwickelt haben - und dieses Upgrade stärkt jedes Produkt in unserem Portfolio." Verfügbarkeit Das Upgrade des SOTA Translation Engine Selector 2026 und der verbesserte Hybrid-Algorithmus werden ab Januar 2026 über Over-the-Air-Updates auf allen unterstützten Timekettle-Geräten eingeführt, wobei das gesamte Portfolio im ersten Quartal unterstützt wird. Das Timekettle-Portfolio ist unter www.timekettle.co und bei Amazon erhältlich. Die Preise umfassen W4Interpreter-Ohrstöpsel (349 USD), W4 Pro (449 USD), T1 AI Translator (299,99 USD), WT2 Edge (349,99 USD), M3-Ohrstöpsel (149,99 USD), und X1 Interpreter Hub (699,99 USD). Informationen zu Timekettle Seit 2016 ist Timekettle führend bei Innovationen im Bereich der KI-gestützten sprachübergreifenden Kommunikation und bietet preisgekrönte Geräte, die von Reisenden, Unternehmen, Pädagogen und mehrsprachigen Teams weltweit genutzt werden. Die Produkte des Unternehmens - darunter die Interpreter-Ohrhörer W4 und W4 Pro, die WT2 Edge/W3-Serie, der X1 Interpreter Hub und der T1 AI Translator - ermöglichen eine nahtlose, natürliche und sichere Kommunikation in nahezu allen Regionen der Welt. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854251/SOTA_translation_engine_release.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/timekettle-kundigt-fur-2026-durchbruche-im-bereich-der-ki-dolmetschung-an-und-stellt-seinen-hochmodernen-ubersetzungs-engine-selektor-sowie-die-nachste-generation-der-knochenleitungs-sprachaufzeichnung-vor-302652783.html



