Die Star-Investorin Cathie Wood hat zum Jahresstart die Portfolios ihrer ETFs umgestellt. Mit diesen Papieren geht die Fondsmanagerin ins Rennen, nachdem sie den S&P 500 im vergangenen Jahr geschlagen hat. 2025 war ein gutes Jahr für Cathie Wood, denn die Tech-Investorin konnte den Markt angesichts des weiterlaufenden KI-Booms schlagen. Nun hat sich die Fondsmanagerin für das neue Börsenjahr aufgestellt und einige Veränderungen an den Portfolios ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE