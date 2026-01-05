Börsenstart 2026: DAX-Rekord, Nasdaq wackelt, Gold & Silber weiter stark - Marktausblick Börse

Anzeige / Werbung

Die erste vollständige Handelswoche 2026 startet gleich mit einem Paukenschlag: Der DAX setzte seine bereits in der Weihnachtszeit begonnene Aufwärtsbewegung fort und überschritt das bisherige Allzeithoch aus Oktober 2025 deutlich, zeitweise sogar über 24.800 Punkte. Während Gold und Silber stabil nahe ihrer Rekordstände notieren, kam es an der Wall Street zuletzt zu Gewinnmitnahmen nach einem sehr starken Börsenjahr 2025. Besonders im Nasdaq belasten erneut Zinssorgen - starke Konjunkturdaten und robuste Arbeitsmarktsignale dämpfen die Erwartungen an schnelle Zinssenkungen. Entsprechend richtet sich der Blick der Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der neue Impulse liefern könnte. Diese begleiten wir auch wieder als NFP-Webinar live.

Gleichzeitig zeigen sich positive Tendenzen zum Wochenstart, die US-Futures deuten auf Erholung hin, und vor allem Chipwerte bleiben die Zugpferde der Märkte. AMD, Micron, ASML & Co. setzen ihre beeindruckenden Trends fort, während Aktien wie Salesforce, Nike oder auch Amazon eher im Korrektur- bzw. Konsolidierungsmodus sind. Auch Bitcoin rückt mit neu erwachtem Interesse wieder in den Fokus - mit der Frage, ob die Marke von 100.000 US-Dollar in Reichweite kommt. In unserem Webinar blicken wir auf die spannendsten Gewinner und Verlierer, analysieren DAX, Nasdaq, Edelmetalle sowie ausgewählte Einzelaktien - und ordnen ein, ob aktuelle Bewegungen der Beginn einer neuen Rallye oder nur Zwischenstopp sind.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.