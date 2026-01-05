Die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda (VGH) wartet zwar noch auf ihre ersten bei MAN bestellten Elektrobusse, doch der ÖPNV-Betreiber hat gleichwohl eine Order über zwei weitere E-Busse bei MAN aufgegeben. Diese sollen Anfanf 2027 geliefert werden. Die VGH hatte bereits 2024 eine Rahmenvereinbarung mit MAN Truck & Bus für die Lieferung neuer Busse abgeschlossen. Im Zuge dessen wurden zunächst sechs Einheiten des zwölf Meter langen Solobus MAN Lion's ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net