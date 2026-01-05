596.555 Fahrzeuge hat Leapmotor im Jahr 2025 ausgeliefert. Das sind etwas mehr als doppelt so viele (+103,1 %) wie 2024. Für 2026 strebt der chinesische Hersteller von Elektro- und Hybridautos einen Jahresabsatz von einer Million Fahrzeugen an. Im Dezember hat Leapmotor 60.423 Fahrzeuge ausgeliefert, was zum Vorjahresmonat einem Plus von 42,1 Prozent entspricht - also ein deutlich geringeres Wachstum als im Gesamtjahr 2025. Tatsächlich war der Dezember ...Den vollständigen Artikel lesen ...
