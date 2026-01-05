BERLIN (dpa-AFX) - Acht Monate nach seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine erste personelle Veränderung in einem engsten Umfeld vorgenommen und überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht. Nachfolger von Jacob Schrot wird der bisherige Bundesgeschäftsführer der CDU, Philipp Birkenmaier. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Birkenmaier werde zeitnah die Leitung des Kanzlerbüros übernehmen und die tägliche Arbeit des Bundeskanzlers organisieren.

Der 35-Jährige Schrot galt als einer der engsten Vertrauten von Merz und war bereits sein Büroleiter zu dessen Zeit als Fraktionschef. Nach vier Jahren Zusammenarbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und im Bundeskanzleramt trennten sich die beiden nun "im gegenseitigen Einvernehmen", wie es hieß.

Merz stärkt wirtschaftspolitische Kompetenz



Dem Vernehmen nach will Merz mit dem Schritt in seinem Umfeld die wirtschafts- und innenpolitische Kompetenz stärken. Birkenmaier verfüge über langjährige Erfahrung in Regierung, Fraktion und der Partei und sei bestens im politischen Berlin vernetzt, hieß es.

Er war von 2007 bis 2012 im Bundeskanzleramt tätig, anschließend arbeitete er als Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsbundestagsfraktion. Der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) holte Birkenmaier 2019 in sein Ministerium. Nach dem Regierungswechsel verantwortete Birkenmaier dann ab 2022 in der CDU-Zentrale gemeinsam mit Generalsekretär Carsten Linnemann den Prozess für ein neues Grundsatzprogramm der Partei. Seit Juli 2024 ist er Bundesgeschäftsführer der CDU.

Schrot sucht "neue berufliche Herausforderungen"



Schrot hat dagegen ein außenpolitisches Profil. Zu seinen Hauptaufgaben zählte in seinen acht Monaten als Büroleiter der Aufbau des neuen Nationalen Sicherheitsrats. Der soll nun zunächst vom außenpolitischen Berater des Kanzlers, Günter Sautter, geleitet werden.

Schrot sagte laut Mitteilung: "Nach intensiven zehn Jahren in der Bundespolitik möchte ich mich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Dem Bundeskanzler werde ich dabei persönlich eng verbunden bleiben."

Wichtiges Jahr für Merz



2026 könnte ein wegweisendes Jahr für Merz werden. Kernziel der Regierung ist es, dass die Wirtschaft in Deutschland nach einer langen Schwächephase wieder anspringt. Außerdem hat Merz grundlegende Reformen der Sozialsysteme versprochen. Dies könnte aber noch zu Konflikten mit dem Koalitionspartner SPD führen. In Umfragen wird die Arbeit der Regierung schlecht bewertet.

Merz dankte Schrot für dessen "unermüdlichen Einsatz", die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die herausragende Unterstützung beim Start der neuen Regierung./hoe/DP/jha