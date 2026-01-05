Baden-Baden (ots) -Die Ermittlungen in einem potenziellen Entführungsfall verwickeln die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz in eine tragische FamiliensituationWelches Verbrechen steckt hinter dem Verschwinden des kleinen Hugo und dem Tod seiner jüngeren Schwester? Und spielt dabei die Vergangenheit der Mutter als republikweit bekanntes Glamour-Girl eine Rolle? Die Ermittlungen in einem möglichen Entführungsfall konfrontieren Thorsten Lannert und Sebastian Bootz mit einem Elternpaar, das in einer speziellen Ehehölle gefangen ist. Das Drehbuch zum "Tatort - Ex-It" stammt von Wolfgang Stauch, Regie führte Friederike Jehn. An der Seite von Richy Müller und Felix Klare sind Kim Riedle und Hans Löw, Jürgen Hartmann, Zeynep Bozbay, Anne Haug und David Zimmerschied zu sehen. Der "Tatort - Ex-It" wird am Sonntag, 18. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Vergangener GlamourDass sie mal ein von vielen bewundertes It-Girl war, merkt man der völlig durchnässten Frau nicht an, die in einer Regennacht verzweifelt in einer Stuttgarter Polizeistation auftaucht. Pony Hübner meldet ihren SUV als gestohlen. Das Schreckliche daran: Ihre beiden Kinder Hugo und Penelope saßen im Auto. Die Polizei findet zwar den Wagen im Neckar, aber nicht schnell genug, Penelope kann nur noch tot geborgen werden. Hugo dagegen ist genauso verschwunden wie der Autodieb.Die Hübners sind wohlhabend, Thorsten Lannert und Sebastian Bootz sehen eine Entführung als wahrscheinlichstes Szenario. Zumal Pony Hübner aussagt, dass sie sich seit einigen Wochen verfolgt fühlte, was ihr Mann offensichtlich für Überspanntheit hielt. Überhaupt wirkt das Verhältnis zwischen Pony Hübner und ihrem Mann Stefan angespannt, vielleicht sogar zerrüttet, auch die Angst um Hugo bringt die beiden nicht enger zusammen. Dabei müssen sie mal ein gutes Team gewesen sein, Stefan als Verleger von Regenbogenpresse und Pony als eine seiner meistfotografierten Prominenten. Heute managt er Influencerinnen, während sie abgemeldet ist und ohne ihr altes Leben verloren wirkt. Während die Kommissare untersuchen, ob es im Umfeld der Hübners Hinweise auf ein Verbrechen gibt, treffen tatsächlich Erpresserbriefe ein. Dass auch glaubhafte darunter sind, stärkt die Hoffnung, dass Hugo noch lebt.Das TeamDer "Tatort - Ex-It" ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführender Produzent ist Timo Held. Kamera Michael Merkel, Montage Claudia Lauter, Musik Lorenz Dangel und Fabian Zeidler, Szenenbild Juliane Friedrich, Kostüm Sabine Bockmeyer, Besetzung Karimah El-Giamal. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard.StatementsEin Gespräch mit Regisseurin Friederike Jehn und Autor Wolfgang Stauch sowie ein Statement von Kim Riedle zu ihrer Rolle sind hier zu finden.Ausstrahlung am 18. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekDer Film steht für akkreditierte Journalist:innen im ARD Vorführraum (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) zur Sichtung bereit.Informationen: http://swr.li/tatort-ex-itFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6190628