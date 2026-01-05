Im Zusammenhang USA-Venezuela ist heute der Blick auf Lateinamerika gerichtet. Das brachte die Aktie des E-Commerce-Konzerns MERCADOLIBRE (Sitz: Montevideo; ursprünglich argentinisch) mit + 10 % an die Nasdaq-Spitze. Vom Allzeithoch 2.645,22 $ im Juni war der Titel bis November um 28 % abgerutscht auf 1.897 $ Mitte November.
Ein weiterer Spitzenreiter in den USA ist heute LAM RESEARCH. Die Aktie des Ausrüsters der Halbleiterindustrie kletterte an der eigenen Fahnenstange weiter nach oben.
Helmut Gellermann
