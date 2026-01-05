Der Kurs des Bitcoins schiebt sich weiter nach oben. Gleichzeitig kauft Michael Saylor in großem Umfang Anteile an der Kryptowährung. So kann es jetzt mit dem Kurs weitergehen und dieses Risiko belastet das digitale Asset. Der Kurs des Bitcoin ist am Montag den fünften Tag in Folge gestiegen und das trotz der Spannungen in Venezuela. Hintergrund ist das anhaltende Kaufinteresse auch an der Wall Street. Bitcoin steigt - Saylor kauft So verschoben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
