Live-Webinar: Jahresausblick 2026: Sieben Investment-Thesen für das neue Börsenjahr

Anzeige / Werbung

Stell Dir vor, Du erkennst 2026 früher als die meisten anderen, wann Chancen beginnen und wann Risiken gefährlich werden. Genau darum geht es in diesem Live-Workshop.

André Stagge beschäftig sich seit fast 30 Jahren intensiv mit Börse, Trading und Kapitalanlage. Über 11 Jahre war er als Senior Portfoliomanager bei einer großen deutschen Fondsgesellschaft tätig. Sein Job war nicht "Meinung", sondern Ergebnis: das aktive Handeln von Währungen, Futures und Optionen mit dem Ziel, marktneutral Geld zu verdienen, unabhängig davon, ob Märkte steigen oder fallen. Das jährliche Gewinnziel lag im zweistelligen Millionenbereich.

Parallel dazu war er für vier Fonds mit zuletzt über 2,5 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen verantwortlich. In seiner aktiven Zeit als Fondsmanager konnten so über 500 Millionen Euro Gewinn nach Kosten für Anleger erwirtschaftet werden.

Was viele überrascht: Erfolgreiches Investieren hat wenig mit Prognosen zu tun. Es geht um Prozesse, Regeln und das Verständnis dafür, wann das große Kapital kauft und Positionen aufbaut und wann es sie sich absichert. Genau diese Mechanismen hat André Stagge über Jahrzehnte gelernt, getestet und in der Praxis angewendet.

Seine Meinung lautet: 2026 wird kein Jahr für "Buy and Hope!"

Hohe Schulden, geopolitischer Druck, eine neue Phase der Geldpolitik und politische Unsicherheiten in den USA sorgen dafür, dass einfache Antworten nicht mehr funktionieren. Die entscheidende Frage lautet nicht: "Steigen die Märkte?"

Sondern: Wann lohnt sich Risiko und wann ist Kapitalschutz wichtiger als Rendite?

Am Sonntag, den 11. Januar 2026, um 11 Uhr, findet zu diesem Thema ein exklusives Live-Webinar mit dem Titel: "Jahresausblick 2026: Sieben Investment-Thesen für das neue Börsenjahr" statt.

In diesem kostenlosen Live-Workshop bekommst Du keinen Rückblick und keine Schlagzeilen, sondern konkrete Entscheidungsgrundlagen für Dein Depot. Du lernst, wie Du 2026 strukturierter, ruhiger und erfolgreicher investieren kannst. Ganz egal, ob die Märkte steigen oder (deutlich) fallen.

Darüber sprechen wir unter anderem:

- Zinsen, Inflation, Wachstum: Wie Du Dein Portfolio so aufstellst, damit es nicht vom nächsten Schock überrascht wird

- Trump vor den Zwischenwahlen unter Druck: Warum US-Politik 2026 stärker auf das Depot wirkt, als viele glauben

- Exklusiver Strategieblick: Welche Marktsegmente und Ideen institutionelle Investoren im Blick haben und wie Du davon profitieren kannst

- Zinswende im Fokus: Warum Geldpolitik 2026 Gewinner und Verlierer klarer trennt als in den letzten Jahren

- Top 3 Börsenrisiken 2026: Die Risiken, über die kaum jemand spricht und wie Du Dein Vermögen davor schützt

Und das Wichtigste:



Du erfährst nicht nur, was der Referent denkt, sondern wie Du selbst bessere Entscheidungen triffst. Mit klaren Regeln, nachvollziehbaren Strategien und einem System, das Du in Deinem eigenen Depot anwenden kannst.

Zudem kannst Du im Live-Webinar Deine konkreten Fragen stellen und bekommst ehrliche, direkte Antworten aus der Praxis.

Wenn Du wissen willst, warum Profis oft genau dann vorsichtig werden, wenn die Stimmung am besten ist, wann Chancen real sind und wann sie teuer erkauft werden und wenn Du 2026 nicht reagieren, sondern vorbereitet sein willst …

… dann ist dieses kostenlose Live-Webinar der richtige Startpunkt für Dein Börsenjahr.

Hier kostenlos anmelden.