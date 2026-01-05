© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee JinDer "Rich Dad"-Autor meldet sich mit einer neuen Silber-Prognose zurück. Euphorie, Warnung und Marktpsychologie prallen frontal aufeinander.Der US-Investor und Bestsellerautor Robert Kiyosaki hat zum Jahresauftakt mit einer erneuten, äußerst aggressiven Prognose für Aufmerksamkeit gesorgt. Am 4. Januar 2026 erklärte der Autor von Rich Dad Poor Dad auf der Plattform X, Silber stehe unmittelbar vor einem massiven Preissprung."Ich prognostiziere: Silber eröffnet morgen bei 100 $ und erreicht neue Höchststände. Was denken Sie?", schrieb Kiyosaki und bekräftigte damit seine seit Jahren vertretene These einer bevorstehenden Neubewertung des Metalls. Bereits Ende Dezember hatte Kiyosaki den …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE