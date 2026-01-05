

TARGO Deutschland GmbH stellt Weichen für die Zukunft: OLB CEO Stefan Barth übergibt an Christophe Jéhan Christophe Jéhan, bislang Stellvertretender CEO der TARGOBANK AG wird neuer CEO der OLB AG. Jéhan bleibt Teil der Geschäftsführung der Holding TARGO Deutschland GmbH.

Isabelle Chevelard wird Aufsichtsratsvorsitzende der OLB AG

Stefan Barth und OLB AG beenden ihre Zusammenarbeit im besten gegenseitigen Einvernehmen

OLB AG seit 2. Januar 2026 Teil der TARGO Deutschland GmbH Düsseldorf/ Oldenburg, 5. Januar 2026 - Nachdem die TARGO Deutschland GmbH am vergangenen Freitag das erfolgreiche Closing der Akquisition der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) bekanntgegeben hat, vollzieht sich nun ein Wechsel an der Spitze der OLB. Stefan Barth verlässt das Unternehmen Ende Januar im gegenseitigen Einvernehmen. Einer entsprechenden Vereinbarung hat der Aufsichtsrat der OLB zugestimmt, dem seit dem 2. Januar 2026 Isabelle Chevelard vorsitzt. Stefan Barth wird sich neuen beruflichen Aufgaben zuwenden. Christophe Jéhan folgt auf Stefan Barth als OLB-CEO, Isabelle Chevelard wird Aufsichtsratsvorsitzende Auf Stefan Barth folgt nun seit dem 2. Januar 2026 Christophe Jéhan, der bisherige stellvertretende CEO der TARGOBANK, der u.a. für das Privatkundengeschäft und die Transformation zuständig war. Christophe Jéhan wird die OLB als CEO führen und bleibt darüber hinaus Teil der Geschäftsführung der TARGO Deutschland GmbH. Der Franzose verfügt über 25 Jahre Branchenerfahrung in Deutschland, Frankreich und den skandinavischen Ländern. Im Jahr 2021 kam er zur TARGOBANK nach Düsseldorf. Jéhan ist ein enger Vertrauter von Isabelle Chevelard, die seit 2021 die TARGO Deutschland GmbH führt und Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK ist.

Christophe Jehan Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Vorstandes und ihren Teams haben die beiden die Transformation der TARGOBANK zur Universalbank in den letzten Jahren erfolgreich vorangetrieben. Dies umfasst die Diversifizierung des Geschäfts, die Erschließung neuer Kundensegmente sowie die Digitalisierung des Angebotes. Zum neuen Jahr startet die TARGOBANK flächendeckend ihr eigenes Versicherungsangebot mit dem gruppeneigenen Versicherungspartner ACM Deutschland und ebnet damit weiter den Weg zur Universalbank, die Unternehmen sowie Privatkundinnen und -kunden in allen Lebenslagen das passende Angebot bietet. Im Zuge des Closings wird Isabelle Chevelard zusätzlich Aufsichtsratsvorsitzende der OLB. Sie folgt damit auf John Denhof. Damit wird sichergestellt, dass die Strategien beider Unternehmen optimal abgestimmt sind sowie im Einklang mit der Crédit Mutuel Alliance Fédérale stehen, der Mutter der TARGOBANK. Im März 2025 hatte Crédit Mutuel Alliance Fédérale angekündigt, die OLB über ihre Holding TARGO Deutschland GmbH übernehmen zu wollen. Nach der erfolgten Freigabe durch die verschiedenen Behörden, darunter die Europäische Zentralbank, wurde das Closing am 2. Januar 2026 vollzogen. Gemeinsam sind die TARGOBANK und die OLB eine neue Größe am deutschen Bankenmarkt und zählen nach Bilanzsumme zu den Top Ten der privaten Banken. Erfolgreiche Staffelübergabe "Stefan Barth hat die OLB in den vergangenen fünf Jahren zu einer der erfolgreichsten und profitabelsten Banken im deutschen Markt gemacht", so Isabelle Chevelard, die die TARGO Deutschland GmbH führt und Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK ist. "Im Namen des gesamten Teams danke ich ihm herzlich für seine Arbeit und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Darüber hinaus danke ich auch John Denhof für seine erfolgreiche Arbeit als Aufsichtsratsvorsitzender." "Ich freue mich über diese reibungslose Staffelübergabe und danke Stefan Barth für die gute Zusammenarbeit. Mit Unterstützung der Crédit Mutuel Alliance Fédérale werden wir erfolgreich an die bisherige Arbeit anknüpfen. Gemeinsam mit dem langjährigen Führungsteam sowie den engagierten Kolleginnen und Kollegen der OLB werden wir unsere Kräfte mit den anderen Einheiten bündeln und neues Wachstum schaffen," sagt Christophe Jéhan, neuer CEO der OLB und Mitglied der Geschäftsführung der TARGO Deutschland GmbH. Stefan Barth ergänzt: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Der Crédit Mutuel Alliance Fédérale sowie der TARGO Deutschland GmbH danke ich für die gute, intensive Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Vor allem aber danke ich meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeitenden der OLB für ihre großartige Leistung und Ihre Loyalität in den letzten Jahren. Es hat mir enorm viel Spaß gemacht, mit einem so engagierten und kompetenten Team zusammenzuarbeiten. Der OLB wünsche ich für die Zukunft alles Gute und meinem Nachfolger Christophe Jéhan viel Erfolg." Über die OLB Die OLB ist eine bundesweit präsente Bank mit über 150-jähriger Geschichte in Niedersachsen. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie mehr als eine Million Kundinnen und Kunden. Das Institut verfügt über ein Netz von 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende. Dank einer aktiven Akquisitionsstrategie in den vergangenen zehn Jahren - darunter der Erwerb des Bankhauses Neelmeyer (2017), der Bremer Kreditbank, vormals KBC Bank Deutschland (2018), der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank (2019) sowie zuletzt der Degussa Bank (2024) - hat die OLB ihr Geschäftsmodell konsequent diversifiziert. Heute deckt sie unter anderem Retailbanking, Firmenkundengeschäft für den Mittelstand, Private Banking, Projektfinanzierung und Pfandbriefrefinanzierung ab. Zum 30. Juni 2025 erzielte die OLB einen Bruttoertrag von knapp 380 Mio. Euro bei einer Cost-Income-Ratio von 44,4 % sowie ein Nettoergebnis nach Steuern von 132,8 Mio. Euro. Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Weiterführende Informationen: olb.de Über die TARGO Deutschland GmbH und die TARGOBANK Die TARGO Deutschland GmbH, Tochter der Banque Fédérative du Crédit Mutuel, verfügt über acht Tochtergesellschaften, darunter die TARGOBANK und die Oldenburgische Landesbank (OLB) einschließlich ihrer Marken für Vermögensverwaltung und Privatbanking Bankhaus Neelmeyer und "Joe Broker". TARGO Deutschland GmbH betreut knapp 5 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Mit einer Bilanzsumme von rund 80 Milliarden Euro ist TARGO Deutschland GmbH eine neue Größe am Markt und gehört zu den Top Ten der privaten Banken in Deutschland. Sie deckt damit im Wesentlichen das Leistungsspektrum einer Universalbank ab. Das Angebot für Privatkund*innen umfasst über die TARGOBANK Konten und Karten, Kredite, Angebote zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland). Unter den Marken Oldenburgische Landesbank (OLB) und Bankhaus Neelmeyer werden rund eine Million Kunden in den Segmenten Privat- & Geschäftskunden und Firmenkunden & Strukturierte Finanzierungen beraten. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell der Gruppe, darunter eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGO Deutschland GmbH Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGO Deutschland GmbH über 400 Standorte bundesweit und ist online sowie telefonisch 24/7 erreichbar. Sie blickt auf über 150 Jahre Erfahrung zurück und kombiniert die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung. Hauptsitz der TARGO Deutschland GmbH und der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie mehr als 9.000 Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo u.a. das TARGOBANK Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz (Factoring) und Frankfurt (Corporate Banking). Die TARGO Deutschland GmbH und die TARGOBANK sind Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas. Weiterführende Informationen: targobank.de und olb.de Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 79.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe. Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris. Weiterführende Informationen: creditmutuelalliancefederale.fr



