Das neue Börsenjahr 2026 startet mit einem gewaltigen Paukenschlag und katapultiert den deutschen Leitindex auf ein nie dagewesenes Niveau. Anleger setzen voll auf die wirtschaftliche Neuausrichtung und die versprochenen Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur. Die Jagd auf neue Bestmarken dürfte gerade erst begonnen haben.Die Aussicht auf eine Wirtschaftsbelebung hierzulande im frisch angelaufenen Jahr sowie ein Rekordhoch an den US-Börsen hat am Montag auch dem DAX neue Bestmarken beschert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
