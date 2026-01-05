Gold, Silber, Platin - lange galten Edelmetalle als Relikt vergangener Krisenzeiten. Doch angesichts nervöser Aktienmärkte, wachsender Schulden und geopolitischer Spannungen feiern sie ein bemerkenswertes Comeback. Nach Einschätzung von Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom and Bust Reports, handelt es sich dabei nicht nur um eine klassische Rallye, sondern um einen strukturellen Umbruch. Gold profitiert laut Polleit vor allem vom schwindenden Vertrauen in Fiatwährungen. Steigende Staatsverschuldung, erwartete Zinssenkungen der großen Zentralbanken und geopolitische Risiken treiben Anleger verstärkt in den vermeintlich sicheren Hafen. Besonders Investoren aus nichtwestlichen Ländern …Den vollständigen Artikel lesen
