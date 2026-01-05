© Foto: Eli Hartman/AP/dpaDas US-amerikanische Energieunternehmen Phillips 66 übernimmt Vermögenswerte und Infrastruktur der Lindsey Oil Refinery in England. Zudem will es zukünftig am gleichen Standort Benzin höherer Qualität produzieren.Das US-amerikanische Energieunternehmen Phillips 66 gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Vermögenswerten und Infrastruktur der sich im englischen North Lincolnshire befindenden Ölraffinerie Lindsey Oil Refinery getroffen hat. Ziel sei es, den Betrieb der nur wenige Meter entfernten Humber Refinery, zu verbessern und die Kraftstoffversorgung Großbritanniens zu stärken. Das Unternehmen teilte mit, dass der Verkauf einem von FTI Consulting geleiteten …Den vollständigen Artikel lesen
