Coinbase hat ein turbulentes Jahr an der Börse hinter sich, doch nun sendet ein neues Analystenrating ein klares Signal. Goldman Sachs stuft die Krypto-Börse auf Kaufen hoch und sieht den Konzern an einem historischen Wendepunkt. Deshalb könnte der Titel jetzt vor einer Neubewertung stehen.Die Krypto-Branche startet mit einem Paukenschlag in das Jahr 2026. Goldman-Analyst James Yaro hat die Aktie von Coinbase am Montag von Neutral auf Buy hochgestuft, das Kursziel beläuft sich auf 303 Dollar. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
