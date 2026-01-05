© Foto: DALL-EDie Bank of America rechnet für 2026 mit einem Anstieg der Dividendenausschüttungen. Das sind die Gründe.Das Dividendenwachstum folgt historisch betrachtet dem Gewinnwachstum je Aktie (EPS) mit einem Abstand von rund drei Quartalen, erklärte Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und Quant-Strategie bei der Bank. Da der S&P 500 im Jahr 2025 voraussichtlich ein starkes EPS-Wachstum verzeichnet hat, dürfte das Dividendenwachstum entsprechend nachziehen, so Subramanian. Für 2026 prognostiziert sie ein Dividendenwachstum von 8 Prozent, nach 7 Prozent im Jahr 2025. "Unternehmen haben reichlich Spielraum für Dividendenerhöhungen, da die Ausschüttungsquote des S&P 500 mit rund 30 Prozent nahe …Den vollständigen Artikel lesen
