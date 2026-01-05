BÖRSE HEUTE: Aktien steigen trotz geopolitischer Turbulenzen, Dollar gibt nach

Börse heute: Wall Street startet stark in die neue Woche

Die US-Aktienmärkte zeigten sich zum Wochenauftakt deutlich fester. Optimismus rund um Künstliche Intelligenz überwog die geopolitischen Risiken nach dem US-Angriff auf Venezuela. Besonders stark präsentierten sich die großen Indizes:

Dow Jones: +1,6 %

Nasdaq 100: +1,0 %

S&P 500: +0,75 %

Banken und Energie treiben die US-Indizes

Der heutige Anstieg des Dow Jones ist vor allem auf eine kräftige Rallye bei Bankaktien im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen zurückzuführen. Zu den Gewinnern zählen:

JPMorgan (JPM.US): +3,3 %

Goldman Sachs (GS.US): +4,4 %

Auch der Ölsektor gehörte zu den

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.