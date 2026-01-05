© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIBTIG Research sieht 2026 als Jahr des Führungswechsels an der Börse. Warum Nike, Block und andere Titel davon profitieren sollen.Zum Beginn des Jahres 2026 richtet BTIG Research den Blick auf einen möglichen Führungswechsel an den Aktienmärkten. Laut CNBC rechnet Jonathan Krinsky, Chef-Marktstratege des Hauses, mit steigenden Kursen bei großen und kleinen Werten. Kleine Unternehmen sollen jedoch besser abschneiden. Voraussetzung bleibt eine robuste Konjunktur, die stark genug für Wachstum ist, aber Zinssenkungen nicht verhindert. "Was den S&P 500 angeht, kommt es letztlich auf den Handel mit Technologie- und KI-Aktien an", sagte Krinsky. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich ein …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE