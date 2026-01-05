EQS-Ad-hoc: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE übermittelt Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der HHLA Hamburg, 05. Januar 2026 | Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH) hat dem Vorstand der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488) heute mitgeteilt, dass sie die Übertragung der A-Aktien der Minderheitsaktionäre der HHLA auf die PoH gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung (sog. Squeeze-out) anstrebt. Die PoH, deren Anteile von der Freien und Hansestadt Hamburg und der MSC Group gehalten werden, hält mehr als 95 Prozent der HHLA-Aktien und ist damit Hauptaktionärin im Sinne von § 327a AktG. Die Höhe der Barabfindung wird nun durch die PoH auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt. Die Angemessenheit der Barabfindung wird zudem durch einen gerichtlich bestellten Prüfer geprüft. Der aktienrechtliche Squeeze-out wird mit zustimmenden Hauptversammlungsbeschluss und Eintragung im Handelsregister wirksam.

RückfragenHamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Ute Neumann, Investor Relations; Tel. +49 (0)176 30883613

E-Mail: neumann-u@hhla.de

Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg A-Aktien

ISIN: DE0000A0S8488, WKN: A0S848

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg



