BitMine: Tom Lee beantragt massive Erhöhung der genehmigten Aktien

Tom Lee sorgt erneut für Aufsehen an den Krypto- und Aktienmärkten. Der bekannte Stratege und Chairman von BitMine Immersion Technologies beantragt eine massive Ausweitung der genehmigten Aktien von 500 Millionen auf 50 Milliarden Stück. Der Vorschlag liegt den Aktionären zur Abstimmung vor und hat die Aktie kurzfristig zweistellig steigen lassen.

Tom Lees Strategie für BitMine als Ethereum-Vehikel

Der Vorstoß geht maßgeblich auf Tom Lee zurück, der BitMine als krypto-nahes Investmentvehikel positioniert. Das Unternehmen hat sich von einem klassischen Bitcoin-Miner zu einem der größten börsennotierten Ethereum-Holder entwickelt. Große ETH-Bestände werden gehalten und teilweise gestakt, um zusätzliche Erträge zu generieren.

Die Erhöhung der genehmigten Aktienzahl soll strategische Flexibilität schaffen, etwa für Aktiensplits, Kapitalerhöhungen oder Aktien als Akquisitionswährung. Kritiker sehen Risiken bei einer hohen Obergrenze, die erhebliche Verwässerung ermöglichen könnte. Die Abstimmung wird zur Grundsatzentscheidung über Lees Vision.

