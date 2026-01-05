Krypto News: Venezuela-Krise! Bitcoin übertrifft Rohstoffe in der Performance

Das Jahr 2026 beginnt positiv für Krypto-Investoren. Bitcoin legte in den vergangenen Tagen deutlich zu und notiert bei rund 93.000 US-Dollar. Viele Altcoins ziehen nach einer Schwächephase wieder an. Die militärische Eskalation zwischen USA und Venezuela schafft Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Verhaltene Reaktion der Rohstoffmärkte

Edelmetalle standen 2025 stark im Fokus durch geopolitische Spannungen, Inflationssorgen und Risikoaversion. Nach der jüngsten Eskalation gab es verstärkte Zuflüsse in diese Krisen-Assets, mit Erwartungen an einen Preissprung.

Silber legte zeitweise zu und notiert seit Wochenbeginn im Plus, blieb aber hinter optimistischen Prognosen zurück, da viel Unsicherheit bereits eingepreist war. Am Ölmarkt fiel der Preis zunächst trotz Venezuelas Bedeutung als Rohstoffnation, stabilisierte sich später, zeigt aber, dass geopolitische Risiken nicht automatisch zu höheren Preisen führen.

Bitcoin demonstriert Robustheit

Der Kryptomarkt hellt sich nach monatelanger Zurückhaltung auf. Bitcoin stieg erstmals seit Wochen über 93.000 US-Dollar und zeigt Robustheit gegenüber geopolitischen Belastungen. Viele große Altcoins profitieren von der Dynamik.

Im Vergleich zu Gold und Silber liegt Bitcoin unter historischen Höchstständen, was viele als Vorteil sehen. Während Edelmetalle viel Zukunftserwartung eingepreist haben, gilt Bitcoin als unterbewertet und könnte im ersten Halbjahr 2026 Aufholpotenzial entfalten.

Bitcoin Hyper Presale übersteigt 30 Millionen US-Dollar

Viele Investoren blicken auf Projekte, die von positiver Marktphase überproportional profitieren könnten. Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine, um Bitcoin technisch zu erweitern.

Das Projekt ermöglicht schnelle, günstige Transaktionen und direkten Zugang zu DeFi sowie dezentralen Applikationen für Bitcoin-Halter. Der HYPER-Token übernimmt zentrale Rollen für Gebühren, Liquidität und Netzwerkfunktionen.

