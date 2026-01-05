Vitalik Buterin: Ethereum löst das zentrale Blockchain-Trilemma

Ethereum steht nach Ansicht seines Mitgründers Vitalik Buterin vor einem grundlegenden technologischen Wandel. In einem aktuellen Beitrag erläutert er, warum die Kombination aus PeerDAS und zkEVMs weit mehr als ein gewöhnliches Upgrade ist und das Netzwerk in eine neue Liga dezentraler Systeme heben könnte.

PeerDAS und zkEVMs als Schlüsseltechnologien

PeerDAS zur effizienteren Datenverfügbarkeit ist bereits auf dem Ethereum-Mainnet aktiv. zkEVMs haben einen Reifegrad erreicht, bei dem ihre Leistung produktionsnah ist, wobei die verbleibende Herausforderung vor allem in der Sicherheit liegt.

Zusammengenommen ermöglichen diese Technologien erstmals eine Blockchain, die gleichzeitig dezentral, konsensfähig und hoch skalierbar ist. Buterin vergleicht dies mit früheren Peer-to-Peer-Netzwerken wie BitTorrent, das enorme Datenmengen verteilte, aber auf Konsens verzichtete, oder Bitcoin, das Konsens löste, aber Durchsatz opferte.

Historische Entwicklung und Ausblick

Die Fortschritte sind nicht nur theoretisch: Data Availability Sampling über PeerDAS läuft live im Hauptnetz, zkEVMs haben Performance-Hürden überwunden. Der Weg dorthin dauerte über zehn Jahre Forschung, mit frühen Konzepten zur Datenverfügbarkeit und zkEVMs ab etwa 2020.

Für die kommenden Jahre plant Buterin schrittweise Umsetzung: 2026 größere Gas-Limit-Erhöhungen, erste zkEVM-Nodes, später Anpassungen an State-Struktur, Gas-Bepreisung und Blockverarbeitung, bis zkEVM dominierend wird. Zudem soll Dezentralisierung des Block-Buildings vorangetrieben werden.

