Bitcoin nähert sich Schlüsselzone: ETF-Zuflüsse signalisieren Potenzial

Bitcoin befindet sich in einer Übergangsphase und notiert bei rund 92.487 US-Dollar mit einer Tagesspanne von etwa 90.905 bis 93.170 US-Dollar. Die Lage in einer psychologisch aufgeladenen Zone zieht Liquidität an, während messbare Kapitalströme über Spot-ETFs zunehmend den Preis beeinflussen.

Bedeutung der aktuellen Preiszone

Schlüsselmarken wie der Bereich um 100.000 US-Dollar ziehen Orders an, da dort Stopps, Take-Profits und Limit-Orders konzentriert sind. Seitwärtsphasen bauen Spannung auf und testen echte Nachfrage oder Verkaufsdruck.

Kurze Ausschläge wirken oft wie Fehlsignale, da der Markt Liquidität sucht und Positionierung bereinigt, bevor eine klare Richtung festgelegt wird.

ETF-Ströme als zentraler Preistreiber

Spot-Bitcoin-ETFs bilden eine direkte Brücke zu Spot-Nachfrage, da Käufe physisches Halten erfordern. Am 2. Januar 2026 gab es Nettozuflüsse von etwa 471 Millionen US-Dollar.

Für November und Dezember werden Abflüsse von rund 4,57 Milliarden US-Dollar berichtet, die mit Preisrückgängen einhergingen. Zuflüsse schaffen Nachfrageunterbau, Abflüsse erhöhen Druck.

PEPENODE Presale als Community-Ansatz

PEPENODE setzt auf einen Community-orientierten Ansatz, um Node- und Netzwerklogik zugänglicher zu machen, teils über spielerische Mechaniken. Es senkt Barrieren und fördert Beteiligung ohne komplexe Hardware-Setups.

Das Projekt ist kein Ersatz für echte Bitcoin-Nodes, sondern ein niedrigschwelliger Zugang, der Infrastrukturdenken greifbar macht. Handelsaktivität kann gering oder pausiert sein.

