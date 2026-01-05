WLFI-Governance: 77,75 Prozent Zustimmung für 130-Millionen-Dollar-Push bei USD1

World Liberty Financial (WLFI) hat einen wichtigen Governance-Beschluss gefasst: Mit 77,75 Prozent Zustimmung entschieden die Token-Inhaber, einen Teil der unlocked Treasury-Mittel zur Beschleunigung der USD1-Adoption einzusetzen. Diese Initiative soll Partnerschaften und Liquidität im DeFi- und CeFi-Bereich fördern und sorgt in der Community für Aufsehen.

Bedeutung der Treasury-Entscheidung für USD1

Am 4. Januar 2026 wurde der Vorschlag angenommen, rund 5 Prozent der freigegebenen Treasury-Tokens - etwa 130 Millionen US-Dollar - freizugeben. Diese Mittel dienen Anreizen für die Verbreitung von USD1 durch Listungen, Liquiditätsprogramme oder Partnerschaften mit Finanzprotokollen.

USD1 ist ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, der für Zahlungen, Handelspaar-Liquidität und als sicherer Hafen bei Volatilität genutzt wird. Seit März 2025 hat er an Bedeutung gewonnen und erreicht ein Marktvolumen im Milliarden-Bereich.

Auswirkungen und Kontroversen im Ökosystem

Die hohe Zustimmung zeigt Glauben an Wachstum durch aktive Treasury-Nutzung. Nach der Ankündigung stiegen USD1-nahe Token wie $SPSC, $AOL und $GP, was als bullisches Signal für Adoption und Aktivität gewertet wird.

Treasury-Ausgaben bleiben kontrovers, da sie Tokenomics verändern und nicht alle Anleger gleich profitieren. Kritiker warnen vor Verwässerung oder Abhängigkeit von kurzfristigen Reaktionen.

Bitcoin Hyper Presale als Bitcoin-Skalierungslösung

Die Aufmerksamkeit durch WLFI rückt DeFi in den Mainstream und lenkt Interesse auf Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Bitcoin Hyper adressiert Skalierungsprobleme durch Integration der Solana Virtual Machine.

Es ermöglicht über 12.000 Transaktionen pro Sekunde bei minimalen Gebühren, mit Sicherheit auf Bitcoin verankert. Zero-Knowledge-Proofs gewährleisten Performance ohne Verluste, und es öffnet Bitcoin für DeFi, NFTs und Smart Contracts.

