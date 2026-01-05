Virtuals Protocol steigt um 25 Prozent: Hintergründe des aktuellen Pumps

Der Kryptomarkt beginnt 2026 geordnet: Bitcoin pendelt um die 90.000-Dollar-Marke, Ethereum hält sich über 3.000 Dollar. Diese Ruhe schafft Raum für impulsive Bewegungen und Positionierung in Altcoins mit starker Story. Virtuals Protocol zeigt derzeit Momentum mit einem Plus von rund 25,6 Prozent in 24 Stunden auf etwa 1,08 US-Dollar.

Risk-On-Rotationen treiben Momentum-Coins

In Phasen seitwärts laufender Majors wandert Risikokapital in Sektoren wie AI, Gaming oder Agenten-Ökosysteme, die neu wirken. Virtuals Protocol profitiert genau davon und zieht Liquidität an, die später in andere High-Beta-Narrative fließen kann.

Zum Jahresstart flossen rund 646 Millionen US-Dollar netto in US-Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs. Diese strukturelle Nachfrage ist kein Retail-FOMO, sondern kann länger tragen. Die nächste FOMC-Sitzung am 27.-28. Januar 2026 birgt Risiken, falls Cuts langsamer kommen.

PEPENODE als Mine-to-Earn-Alternative

PEPENODE positioniert sich als erster Mine-to-Earn-Memecoin mit einem virtualisierten Mining-System über gamifizierte Nodes und Dashboard, ohne Hardware oder Stromkosten.

Das Modell adressiert Schmerzpunkte klassischen Minings, das kapitalintensiv und für Casuals unattraktiv ist. PEPENODE gestaltet Anreize für Early Adopters und plant Gameplay nach dem TGE.

PEPENODE Presale mit starker Traktion

Der Presale hat 2.547.826,21 US-Dollar eingesammelt, Tokens kosten aktuell 0,0012161 US-Dollar.

Erfolg hängt von Emissionen, Balancing und Spaßfaktor ab - Nutzer bleiben oder flippen nur, je nach Reward-Ökonomie und schneller Aktivierung von Gameplay-Loops sowie Utility der Node-Upgrades.

