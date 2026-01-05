DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.859 Punkte
DOW JONES--Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Montag verlaufen. Viele Marktteilnehmer dürften noch nicht aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt sein. Zudem war die Nachrichtenlage dünn. Größere Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.859 24.869 -0,0% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
January 05, 2026 16:25 ET (21:25 GMT)
