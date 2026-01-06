Ein PC-Gehäuse für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, optimale Kühlung und individuelle Konfigurationen

Cooler Master, ein weltweit führender Anbieter von PC-Komponenten und technischen Lifestyle-Lösungen, hat heute COSMOS Alpha vorgestellt, die nächste Evolutionsstufe seiner legendären COSMOS-Serie. Das COSMOS Alpha spiegelt das Engagement von Cooler Master für FreeForm 2.0 mit seiner modularen, offenen und anpassbaren Technologie wider. Es bietet innovativen PC-Herstellern die Freiheit, die Form und Leistung ihres Systems selbst zu gestalten.

"COSMOS steht seit jeher für höchste Handwerkskunst und Individualisierung", erklärte Matteo Stracciari, General Manager von Cooler Master. "COSMOS Alpha führt dieses Vermächtnis in einer Flaggschiff-Plattform fort, bei der jedes Detail angepasst, optimiert oder neu gestaltet werden kann, um den Vorstellungen der Builder gerecht zu werden."

Ein charakteristisches Flaggschiff-Design

COSMOS Alpha bewahrt das hochwertige modulare Design der Serie mit markanten gebogenen Aluminiumrahmen und Seitenwänden aus gehärtetem Glas. Die ARGB-Beleuchtung an der Unterseite des Gehäuses setzt einen eleganten optischen Akzent, der leistungsstarke Konfigurationen und Vorführsysteme perfekt ergänzt.

Wichtige Funktionen für PC-Builder

Modulares Schiebeträgersystem: Das verschiebbare Motherboard-Fach ermöglicht eine optimale interne Anordnung für Konfigurationen mit Luft- oder Flüssigkeitskühlung. Builder können auch die Positionierung der GPU optimieren, um den Luftstrom, den Zugang zu den Komponenten und die visuelle Darstellung auszugleichen.

Verschiebbare, verstellbare Lüfterhalterung: Eine verstellbare Lüfterhalterung unterstützt mehrere Lüftergrößen und ermöglicht es Konstrukteuren, Lüfter näher an kritische Wärmezonen heranzubringen. Diese flexible Positionierung verbessert den gezielten Luftstrom und ermöglicht den Benutzern eine bessere Kontrolle über die thermische Optimierung.

Maximale Kompatibilität und übersichtliches Layout: Unterstützt E-ATX- und EEB-Motherboards, GPUs bis zu 400 mm und Netzteile bis zu 240 mm. Mit herausnehmbaren Staubfiltern und 53 mm Freiraum für die Kabelführung bietet COSMOS Alpha ausreichend Platz für individuelle Anpassungen.

Optimierte thermische Architektur: Zwei vorinstallierte, extra dicke Lüfter mit den Maßen 200 38 mm sorgen für einen starken Luftstrom. Insgesamt werden bis zu 15 Lüfter und Radiatoren mit einer Länge von bis zu 420 mm unterstützt. Dieses Design ermöglicht eine leistungsstarke Luftkühlung und fortschrittliche kundenspezifische Flüssigkeitskreisläufe.

Verfügbarkeit

Das COSMOS Alpha wird über autorisierte Händler und Vertriebspartner angeboten. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.coolermaster.com/

Über Cooler Master:

Cooler Master wurde im Jahr 1992 gegründet und ist eine Marke, die leistungsstarke PC-Komponenten und Peripheriegeräte anbietet. Das Unternehmen kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Branche zurückblicken: Vom ersten PC-Gehäuse aus Aluminium bis hin zu unseren bahnbrechenden Kühltechnologien ist das Ziel von Cooler Master stets, technologische Grenzen zu überwinden und den Status quo in Frage zu stellen. Wir konzentrieren uns darauf, eine Community für Menschen zu schaffen, die den Mut haben, sich von der Masse abzuheben und ihre kreative Identität zu leben. Ganz gleich, ob neue Entwickler den PC als Medium zur Selbstdarstellung nutzen oder Hardcore-Gamer ihre Battle Stations einrichten, um ihren Lieblingscharakteren Ehre zu erweisen, wollen wir als Marke neue Maßstäbe setzen, indem wir innovative Produkte für außergewöhnliche Menschen entwickeln, die diese nach ihren eigenen Vorstellungen aufbauen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.coolermaster.com und folgen Sie uns auf Instagram, Discord und Facebook.

