GIGABYTE Technology, ein weltweit führendes Unternehmen, das für seine herausragenden Leistungen im Bereich Hochleistungsrechner und KI-Server bekannt ist, baut seine Position als einer der innovativsten KI-Serverhersteller Taiwans weiter aus. Auf der CES 2026 präsentiert GIGABYTE sein komplettes Computing-Ökosystem unter dem Motto "AI Forward" und zeigt, wie seine Technologien das rechnerische Rückgrat der KI-Infrastruktur der nächsten Generation bilden, die KI-Entwicklung in Cloud-, Edge- und Personalgeräten unterstützen und Full-Stack-Lösungen ermöglichen, mit denen Unternehmen KI schneller, in größerem Umfang und effizienter einsetzen können.

Aufbau einer zukunftsfähigen KI-Fabrik

GIGABYTE stellt seine One-Stop-KI-Rechenzentrumslösung mit GIGAPOD vor, einem modularen "Baustein-Design", das Hochleistungsserver, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und die Software GIGABYTE POD Manager (GPM) integriert und so das Design, die Bereitstellung und die Validierung der KI-Infrastruktur optimiert und damit die Schaffung von KI-Fabriken für Unternehmen beschleunigt.

Im Kern setzt GIGAPOD G4L4 G4L3-Server mit direkter Flüssigkeitskühlung ein, die Intel Xeon 6-Prozessoren unterstützen und auf NVIDIA HGX B300 systems und AMD EPYC 9005/9004-Prozessoren mit AMD Instinct MI355X-Beschleunigern basieren. Diese Server bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen extremer Rechendichte und fortschrittlicher thermischer Effizienz. Darüber hinaus führt GIGABYTE einen hauseigenen Rack-Management-Switch ein, der die Verwaltung von bis zu acht DLC-Racks in einem kompakten 1U-Formfaktor zentralisiert. Er unterstützt CDU-Kommunikationsprotokolle verschiedener Hersteller und eine präzise Lecksuche, wodurch die Zuverlässigkeit des Systems und die Verwaltungseffizienz erheblich verbessert werden und damit ein neuer Maßstab für intelligente, skalierbare KI-Rechenzentren gesetzt wird.

GIGABYTE erweitert seine Serverfamilien für Rechenzentren aller Größenordnungen weiter. Das Flaggschiff NVIDIA Grace Blackwell Ultra NVL72 ein Rechenknoten auf Rack-Ebene mit 72 NVIDIA Grace-CPUs, ergänzt durch NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand und NVIDIA Spectrum-X Ethernet-Netzwerke kann im Vergleich zur vorherigen NVIDIA Hopper-Generation eine bis zu 50-fache Inferenzleistung liefern.

Für Training, Simulation und hochvolumige Inferenz präsentiert GIGABYTE die Supercomputer G894-SD3-AAX7 und XL44-SX2-AAS1, die mit NVIDIA HGX B300 bzw. NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs beschleunigt werden. Beide sind mit zwei Intel Xeon 6-Prozessoren, DDR5-Speicher und Hochgeschwindigkeits-InfiniBand/Ethernet-Konnektivität ausgestattet und integrieren NVIDIA BlueField-3-DPUs, um die Datensicherheit und Recheneffizienz zu verbessern. Die Workstation W775-V10-L01 bietet Kreativen und kleinen Unternehmen, die lokale KI-Workflows einsetzen, GPU-Leistung der Serverklasse und eine geschlossene Flüssigkeitskühlung.

Kompakte Edge-Lösungen für physische KI

GIGABYTE erweitert KI von Rechenzentren auf reale Anwendungen durch seine eingebetteten Systeme und Industrie-PCs, die für Umgebungen entwickelt wurden, in denen geringe Latenz, Zuverlässigkeit und 24/7-Edge-Inferenz entscheidend sind. Auf der CES nimmt diese Vision durch eine Smart-Warehouse-Präsentation Gestalt an, die Folgendes umfasst:

kompakte Edge-Computer für hohe TOPS-KI-Inferenz,

stromsparende eingebettete Systeme für die Koordination von AGV/AMR-Flotten,

Industrie-PCs für Roboterarme und Fördersysteme sowie

vielseitige Designs mit umfangreichen E/A-Schnittstellen für Sensoren und maschinelles Sehen.

Diese Lösungen ermöglichen es der KI, dort zu denken und zu handeln, wo Daten erzeugt werden, und markieren damit einen wichtigen Schritt in Richtung physischer KI.

Gestalten Sie den alltäglichen KI-Agenten

Während die Welt in das Zeitalter der agentenbasierten KI eintritt, stellt GIGABYTE die AI TOP-Serie vor: den AI TOP ATOM, den AI TOP 100 Z890 und den AI TOP 500 TRX50. Dabei handelt es sich um hochwertige, KI-gestützte Desktop-Computer, die lokale LLM/LMM-Inferenz, Feinabstimmung und RAG-Anwendungen unter Verwendung von Standard-Elektrosystemen ermöglichen und so eine private, sichere und erschwingliche Datenverarbeitung gewährleisten. Über die außergewöhnliche Hardware hinaus stellt GIGABYTE auch die AI-TOP-Utility-Software vor, die die Einrichtung vereinfacht, eine intuitive Benutzeroberfläche bietet und KI-Workflows für die Modellverwaltung und -bereitstellung optimiert.

GIGABYTE erweitert außerdem das AI-optimierte Client-Computing mit Laptops, in die der GiMATE AI Companion integriert ist, und bietet damit Geräteunterstützung für Kreative und Fachleute. Die neue AORUS RTX 5090 AI BOX mit Thunderbolt 5-Konnektivität und GeForce RTX 5090-GPU ermöglicht Notebook-Nutzern den Zugriff auf KI- und Grafikleistung, die der eines Desktops nahekommt.

