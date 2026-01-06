Entwickelt für leistungsstarke PC-Konfigurationen und persönliche Ausdrucksmöglichkeiten ein Schaufenster ohne Grenzen

Cooler Master, ein weltweit führender Anbieter von PC-Komponenten und technischen Lifestyle-Lösungen, hat heute die Einführung der MasterFrame 360-Serie bekannt gegeben. Diese neue Serie von PC-Gehäusen wurde für Kreative und Enthusiasten entwickelt, die einen leistungsstarken PC und eine Plattform suchen, um ihren persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen und ihre "Showcase Without Limits" zu verwirklichen. Mit fortschrittlicher Kühlleistung und einer 360-Grad-Ausstellungsfläche bietet die Serie eine Kombination aus Leistung und Präsentation.

In der gesamten Serie bietet die MasterFrame 360-Plattform Platz für bis zu zwölf 120-mm-Lüfter oder eine Kombination aus 120-, 140- und 200-mm-Lüftern. Die Unterstützung für Radiatoren bis zu 360 mm sowie ausreichend Platz für führende GPUs und Netzteile gewährleisten eine hervorragende Kühlung, unabhängig von der jeweiligen Anwendung. Dank der Kompatibilität mit Mini-ITX-, Micro-ATX-, ATX- und BTF-Motherboards (Back-Connect) bleibt jeder Aufbau übersichtlich, optimiert und zukunftssicher.

"Unsere Community baut PCs, die ihre Persönlichkeit widerspiegeln", erklärte Matteo Stracciari, General Manager von Cooler Master. "Die MasterFrame 360-Serie bietet ihnen die gewünschte Leistung und die Aufmerksamkeit, die ihre Kreativität verdient."

Alle MasterFrame 360-Gehäuse umfassen:

Unterstützung für Heizkörper bis zu 360 mm

Platz für zwölf 120-mm-Lüfter oder eine Kombination aus 120-, 140- und 200-mm-Lüftern

Hervorragende Sichtbarkeit für Hardware und Sammlerstücke

Front-E/A der nächsten Generation mit USB 4.0 Typ C und zwei USB 3.2 Typ A-Anschlüssen

Breite Kompatibilität mit GPUs bis zu 430 mm und Netzteilen bis zu 210 mm

110 mm Kabelführungsraum für eine übersichtliche Präsentation

Drei Stufenmodelle. Das gleiche Statement-Stück.

MasterFrame 360 Panorama

Eine versiegelte Panorama-Bühne aus gehärtetem Glas, die Ihr Bauwerk wie eine hochwertige Vitrine umrahmt. Ideal für Sammler, die eine saubere, geschützte Vitrine mit vollständiger Sichtbarkeit von allen Seiten wünschen.

MasterFrame 360 Stage Mirror

Eine offene Plattform mit reflektierendem Spiegelboden, der die Sicht auf Figuren und thematische Accessoires erweitert. Ideal für diejenigen, die mit ihrem Display interagieren und visuelle Details aus jedem Blickwinkel hervorheben möchten.

MasterFrame 360 Stage LCD

Eine offene digitale Bühne mit einem 15,6-Zoll-Bildschirm, auf dem benutzerdefinierte Inhalte wiedergegeben werden können oder der als sekundärer Bildschirm fungiert. Ideal für thematische Inszenierungen oder animiertes Storytelling, das die Plattform lebendig hält.

Built to Perform. Designed to Inspire.

Mit Kühlungsfunktionen, die den Anforderungen von Custom-Loop-Entwicklern gerecht werden, und visuellen Merkmalen, die den persönlichen Ausdruck unterstreichen, ermöglicht die MasterFrame Panorama 360-Serie Enthusiasten den Bau leistungsstarker und unvergesslicher PCs.

Verfügbarkeit

Die MasterFrame 360-Serie wird über autorisierte Händler und Vertriebspartner angeboten. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.coolermaster.com/

