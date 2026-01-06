© Foto: Hendrik Schmidt/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q4-Umsatz Deutschland: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 12/25 09:15 Uhr, Spanien: HCOB …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE