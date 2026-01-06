In der vergangenen Woche gab es eine Reihe von Insidertransaktionen. Bei den Käufen stand vor allem eine bekannte Qualitätsaktie im Fokus, weshalb sich für Anleger ein genauerer Blick lohnt. Insiderkäufe gelten für viele Investoren als ein positives Signal. Sie zeigen einerseits, dass die Personen im Unternehmen Vertrauen in die eigene Strategie haben, andererseits könnte sich durch die Transaktionen aber auch andeuten, dass sie mehr wissen als der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE