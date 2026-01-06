Während sich die Aufmerksamkeit auf große Rüstungskonzerne richtet, entsteht im Schatten des Verteidigungsbooms ein weniger beachtetes, aber lukratives Ökosystem. Die wahren Gewinner der neuen Sicherheitslage sind oft Unternehmen, die die unverzichtbaren Grundlagen liefern, von kritischen Rohstoffen für Hochtechnologie über die Abwehr allgegenwärtiger Drohnenbedrohungen bis zur Analyse entscheidender Datenströme. Diese Firmen profitieren strukturell von milliardenschweren Budgets und definieren die moderne Sicherheitsarchitektur neu. Drei spezialisierte Player veranschaulichen dieses Momentum: Almonty Industries, DroneShield und Palantir.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de