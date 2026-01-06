DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Januar

=== *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 54,0 zuvor: 55,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 51,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 50,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 53,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 52,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 53,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 52,8 *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 51,3 11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 53,0 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 54,1 *** 17:30 DE/Siemens AG, CEO Busch, Keynote bei CES, Las Vegas *** - US/Fed-Richmond Präsident Barkin, Rede bei Raleigh economic forecast event - FI,RU,SE/Börsenfeiertag: Finnland, Russland, Schweden ===

- * Es wird keine Konsensprognose erhoben, weil Analysten in der Regel eine

Bestätigung des vorläufigen Werts erwarten

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.