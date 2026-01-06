Anzeige
Mehr »
Dienstag, 06.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Rohstoff-Bombe: Germanium & Gallium: Ein US-Projekt rückt nach dieser News jetzt in den Fokus - mitten in Nevada
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
06.01.2026 06:27 Uhr
148 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Januar

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Januar 

=== 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,9% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,9% gg Vj 
     zuvor:  +0,8% gg Vj 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember 
     PROGNOSE: 54,0 
     zuvor:  55,0 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 50,2 
     zuvor:   51,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 50,1 
     zuvor:   50,4 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 52,6 
     zuvor:   53,1 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 51,5 
     zuvor:   52,4 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 52,6 
     zuvor:   53,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 51,9 
     zuvor:   52,8 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Dezember 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 52,1 
     zuvor:   51,3 
  11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 
     Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:  -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember 
     PROGNOSE:  53,0 
     1. Veröff.: 52,9 
     zuvor:   54,1 
*** 17:30 DE/Siemens AG, CEO Busch, Keynote bei CES, Las Vegas 
 
***   - US/Fed-Richmond Präsident Barkin, Rede bei Raleigh economic forecast event 
    - FI,RU,SE/Börsenfeiertag: Finnland, Russland, Schweden 
===

- * Es wird keine Konsensprognose erhoben, weil Analysten in der Regel eine

Bestätigung des vorläufigen Werts erwarten

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.