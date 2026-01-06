© Foto: Dall-ENach zwölf Monaten schwacher Kursentwicklung erhält die Aktie von Coinbase neue Rückendeckung von Goldman Sachs, die erhebliches Aufholpotenzial sehen.Nach einem Jahr klarer Underperformance rückt die Kryptowährungsbörse Coinbase wieder in den Fokus institutioneller Investoren. Goldman Sachs hat die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und zugleich das 12-Monats-Kursziel leicht auf 303 US-Dollar von zuvor 294 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent. Deutliche Underperformance gegenüber dem Markt Während die Coinbase-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten rund 13 Prozent verloren hat, legte der S&P 500 im selben Zeitraum um etwa 15 Prozent zu. …Den vollständigen Artikel lesen
