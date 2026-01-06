EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
/ Schlagwort(e): Patent
Newron erweitert IP-Portfolio mit neuem EU-Stoffpatent für Evenamide
EP4615820 - "Kristalline Formen von Evenamide" wird voraussichtlich die Exklusivität für das Produkt in der EU bis 2044 verlängern
Mailand, Italien, Morristown, NJ, USA, 6. Januar 2026, 07:00 MEZ - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron") (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass das Europäische Patentamt (EPA) die Entscheidung getroffen hat, ein zusätzliches Patent für seinen führenden Wirkstoffkandidaten Evenamide zu erteilen. Dieses Stoffpatent EP4615820 beansprucht den Schutz der kristallinen Formen von Evenamide, der Verfahren zu ihrer Herstellung und ihrer Verwendungen. Das Patent hat eine vorgesehene Laufzeit bis 2044.
"Diese Entscheidung des Europäischen Patentamts ist ein Beleg für unsere umfassende Strategie zur kontinuierlichen Stärkung des Schutzes unseres geistigen Eigentums", erklärte Elena Barbanti, Senior Director Intellectual Property (IP) von Newron.
Stefan Weber, CEO von Newron, fügte hinzu: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Newron und ein Beweis für die hervorragende Arbeit unseres IP-Teams. Wir gehen davon aus, dass dieses neue Patent die Exklusivität für Evenamide verlängern und unsere Arbeit zur Maximierung seines therapeutischen und kommerziellen Potenzials unterstützen wird. Dieser Wirkstoffkandidat, der sich derzeit in zulassungsrelevanten klinischen Studien befindet, hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für Schizophrenie-Patienten zu werden, die auf bestehende Antipsychotika nicht ausreichend ansprechen oder gegen diese resistent sind. Unserer Einschätzung nach macht diese Patientengruppe die überwiegende Mehrheit der an Schizophrenie leidenden Patienten aus".
Newron hat die Einreichung von entsprechenden Patentanmeldungen zu EP4615820 in allen wichtigen Ländern vorgenommen. Dieses neue Stoffpatent ergänzt den bereits bestehenden umfassenden Schutz des geistigen Eigentums rund um Evenamide.
Über behandlungsresistente Schizophrenie (TRS)
Über Evenamide
Über Newron Pharmaceuticals
Für weitere Informationen:
Newron
Großbritannien/Europa
Schweiz
Deutschland/Europa
USA
06.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Telefon:
|+39 02 610 3461
|Fax:
|+39 02 610 34654
|E-Mail:
|pr@newron.com
|Internet:
|www.newron.com
|ISIN:
|IT0004147952
|WKN:
|A0LF18
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX
|EQS News ID:
|2254824
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2254824 06.01.2026 CET/CEST