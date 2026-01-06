Silber auf Rekordkurs und neue Technologien im Aufwind: Das Jahr 2026 startet mit starken Impulsen an den Märkten. Edelmetalle, KI und Zukunftsbranchen beflügeln die Kurse - wer jetzt auf die richtigen Trends setzt, kann zu den großen Gewinnern gehören. Silber erlebt derzeit einen neuen Höhenflug: Angebotsknappheit, technologische Innovationen und geopolitische Entwicklungen treiben den Preis auf Rekordniveaus. Experten sehen das Edelmetall am Beginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE