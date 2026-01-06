Anzeige
Rohstoff-Bombe: Germanium & Gallium: Ein US-Projekt rückt nach dieser News jetzt in den Fokus - mitten in Nevada
Dow Jones News
06.01.2026 07:27 Uhr
MÄRKKTE ASIEN/Weiter aufwärts - Übernahmefantasie im australischen Stahlsektor

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der technologiegetriebenen Rally an den Börsen in Tokio und Seoul am Montag geht es am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien in der Breite weiter nach oben. Der japanische Nikkei-225 steigt um 1,2 Prozent auf 52.431 Punkte, in Seoul geht es für den Kospi um weitere 1,0 Prozent nach oben. Der Nikkei-225 liegt damit nur noch knapp unter seinem Rekordhoch, der Topix baut sein Rekordhoch vom Vortag aus, ebenso der Kospi. Auch an den chinesischen Börsen steigen die Kurse, in Schanghai geht es für den Composite-Index um weitere 1,2 Prozent. In Hongkong, wo sich der HSI zum Wochenstart noch wenig bewegt zeigte, geht es nun um 1,8 Prozent aufwärts.

In der gesamten Region führen wieder Aktien von Technologie-, insbesondere Chipunternehmen mit der weiter gespielten KI-Fantasie die Gewinnerlisten an. Die Märkte setzten weiter auf eine steigende Nachfrage nach KI, insbesondere aus Rechenzentren, heißt es. Dazu komme Angebotsknappheit, was für Preissetzungsmacht der Chipanbieter spreche und entsprechend die Gewinnerwartungen ankurbele.

Unter den Einzeltiteln gewinnen in Seoul SK Hynix 3 Prozent, in Tokio Advantest 1,9, Renesas 4,2 und Softbank 2,4 Prozent, in Hongkong steigen SMIC um 0,6, JD.com um 2,6 und Tencent um 2,1 Prozent, in Taipeh ziehen TSMC um 1,5 Prozent an. Samsung Electronics liegen lediglich behauptet im Markt. Hier agieren die Anleger vorsichtiger, weil der südkoreanische Technologieriese im späteren Wochenverlauf Geschäftszahlen präsentieren wird.

Von Kursgewinnen war an der australischen Börse auch am Dienstag nichts zu sehen. Nach der Stagnation am Montag gab der S&P/ASX-200 sogar um 0,5 Prozent nach. Der Leitindex in Down Under wird von Rohstoff- und Finanzwerten dominiert, während Aktien aus dem Technologiesegment nur spärlich vertreten sind.

Übernahmefantasie sorgte für einen Kurssprung um rund 20 Prozent bei BlueScope Steel. Vor Böörsenbeginn teilte die australische SGH mit, sich mit dem US-Unternehmen Steel Dynamics zusammenzutun und 8,8 Milliarden Dollar für BlueScope zu bieten. Gemäß den Bedingungen des Angebots soll SGH alle Aktien von BlueScope erwerben und anschließend die nordamerikanischen Aktivitäten von BlueScope an Steel Dynamics abgeben. SGH gewannen 4,5 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.682,80    -0,5%    06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   52.431,20    +1,2%    07:00 
Kospi (Seoul)      4.504,07    +1,0%    07:30 
Shanghai-Comp.      4.070,71    +1,2%    08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.814,68    +1,8%    09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Mo, 09:37  % YTD 
EUR/USD          1,1736     0,1   1,1719   1,1689  -0,2% 
EUR/JPY          183,50     0,0   183,41   183,34  -0,2% 
EUR/GBP          0,8657     0,0   0,8654   0,8702  -0,1% 
GBP/USD          1,3556     0,1   1,3542   1,3433  -0,1% 
USD/JPY          156,37    -0,1   156,52   156,84  -0,0% 
USD/KRW         1.444,11    -0,2  1.446,57  1.447,19  +0,1% 
USD/CNY          7,0196    -0,1   7,0283   7,0269  -0,1% 
USD/CNH          6,9764    -0,1   6,9842   6,9774  -0,1% 
USD/HKD          7,7869     0,0   7,7852   7,7881  +0,1% 
AUD/USD          0,6728     0,2   0,6715   0,6678  +0,2% 
NZD/USD          0,5802     0,2   0,5788   0,5753  +0,0% 
BTC/USD         93.727,60    -0,5 94.174,55 92.565,10  +3,0% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,13    58,32   -0,3%   -0,19 -20,1% 
Brent/ICE          61,88    61,92   -0,1%   -0,04 -18,6% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.467,27  4.445,75   +0,5%   +21,52  +0,3% 
Silber           78,73   76,475   +3,0%   +2,26  +2,2% 
Platin          1.985,99  1.942,34   +2,2%   +43,65  +4,2% 
Kupfer            6,00    5,92   +1,3%   +0,08 +46,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 00:56 ET (05:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
