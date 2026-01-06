EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 224 MW für Projekte in Deutschland



06.01.2026

Hamburg 6. Januar 2026. Die Nordex Group hat im Dezember 2025 vom Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Aufträge über insgesamt 33 Anlagen erhalten. Die Bestellungen der Turbinen des Typs N175/6.X mit einer Gesamtleistung von 224,4 MW sind Teil eines bestehenden Rahmenvertrags zwischen beiden Unternehmen. Die Verträge umfassen zudem den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre. Die N175/6.X-Turbinen werden in neun verschiedenen Windparks installiert. Die Projekte befinden sich unter anderem in Bandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Die Errichtung und Inbetriebnahme der Turbinen erfolgt projekt- und standortabhängig ab 2027. Die Anlagen werden auf Hybridtürmen mit 179 Meter Nabenhöhe errichtet. Gernot Gauglitz, geschäftsführender Gesellschafter der UKA-Gruppe, ordnet die erneuten Bestellungen wie folgt ein: "In einem schwieriger gewordenen Marktumfeld kommen wir gut mit der Realisierung unserer Projektpipeline voran. Die von uns eingesetzten Turbinen sind einer der Faktoren für die Wirtschaftlichkeit unserer Projekte. Mit dieser Bestellung hat UKA weitere 224 MW bei unserem Premiumpartner Nordex verbindlich bestellt. Wir freuen uns auf die bevorstehende Realisierung der dahinterstehenden Projekte." "Mit diesen aktuellen Aufträgen vertieft sich die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Nordex Group und UKA erneut. Wir freuen uns, dass sich UKA wiederholt für unsere leistungsstärksten Windenergieanlagen in unserem Portfolio entschieden hat und mit der N175/6.X erneut auch auf eine große Nabenhöhe mit 179 Meter setzt", sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group. Über UKA Als Vollentwickler plant, baut, betreibt und verkauft die UKA-Gruppe Wind- und Photovoltaikparks (PV). Sie gestaltet eine zukunftsfähige Stromversorgung in Deutschland, Europa und Amerika: unabhängig von fossilen Energieimporten, zu niedrigen Stromgestehungskosten und klimaschonend. UKA ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfolgt seit Gründung 1999 eine langfristig ausgerichtete Geschäftstätigkeit. Ihre Mitarbeiter setzen sich beharrlich für das bestmögliche Ergebnis ihrer Projekte ein - nach höchsten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



