Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, January 06
www.bodycote.com
6 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
5 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
40,899
Highest price paid per share (pence per share):
722.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
710.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
715.98p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,455,176 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,855,228 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,000,996 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
13
713.5
05/01/2026 08:05:38
00506937341TRLO1.1.1
TRQX
238
713
05/01/2026 08:05:49
00506937408TRLO1.1.1
XLON
32
713.5
05/01/2026 08:05:51
00506937427TRLO1.1.1
CHIX
80
713.5
05/01/2026 08:06:07
00506937521TRLO1.1.1
BATE
190
714
05/01/2026 08:11:54
00506939719TRLO1.1.1
XLON
200
717
05/01/2026 08:18:50
00506942522TRLO1.1.1
XLON
31
718.5
05/01/2026 08:21:03
00506943261TRLO1.1.1
CHIX
236
718.5
05/01/2026 08:21:03
00506943262TRLO1.1.1
XLON
14
718
05/01/2026 08:21:10
00506943310TRLO1.1.1
TRQX
72
718
05/01/2026 08:21:10
00506943309TRLO1.1.1
BATE
34
719
05/01/2026 08:29:34
00506946249TRLO1.1.1
XLON
202
719
05/01/2026 08:29:34
00506946250TRLO1.1.1
XLON
29
720
05/01/2026 08:34:13
00506947973TRLO1.1.1
CHIX
79
720
05/01/2026 08:34:13
00506947974TRLO1.1.1
BATE
172
720
05/01/2026 08:34:13
00506947975TRLO1.1.1
XLON
82
721
05/01/2026 08:40:04
00506949831TRLO1.1.1
BATE
162
721
05/01/2026 08:40:04
00506949832TRLO1.1.1
XLON
30
722
05/01/2026 08:41:13
00506950207TRLO1.1.1
CHIX
43
721.5
05/01/2026 08:44:30
00506951260TRLO1.1.1
XLON
89
721.5
05/01/2026 08:44:30
00506951258TRLO1.1.1
XLON
55
722
05/01/2026 08:44:30
00506951261TRLO1.1.1
XLON
75
722
05/01/2026 08:44:30
00506951262TRLO1.1.1
XLON
55
721.5
05/01/2026 08:45:44
00506951773TRLO1.1.1
BATE
30
721
05/01/2026 08:47:41
00506952312TRLO1.1.1
CHIX
11
720.5
05/01/2026 08:50:58
00506953358TRLO1.1.1
AQXE
9
720.5
05/01/2026 08:50:58
00506953359TRLO1.1.1
AQXE
18
720.5
05/01/2026 08:50:58
00506953360TRLO1.1.1
AQXE
100
720.5
05/01/2026 08:53:04
00506954010TRLO1.1.1
XLON
104
720.5
05/01/2026 08:53:04
00506954011TRLO1.1.1
XLON
169
720.5
05/01/2026 08:53:04
00506954012TRLO1.1.1
XLON
30
720.5
05/01/2026 08:54:03
00506954223TRLO1.1.1
CHIX
27
721
05/01/2026 08:57:07
00506955342TRLO1.1.1
XLON
140
721
05/01/2026 08:57:07
00506955343TRLO1.1.1
XLON
14
720.5
05/01/2026 08:57:18
00506955391TRLO1.1.1
TRQX
7
720.5
05/01/2026 08:57:43
00506955521TRLO1.1.1
AQXE
89
720.5
05/01/2026 08:59:00
00506955902TRLO1.1.1
BATE
18
720.5
05/01/2026 08:59:16
00506955993TRLO1.1.1
TRQX
24
720
05/01/2026 09:01:06
00506956890TRLO1.1.1
TRQX
180
718.5
05/01/2026 09:04:00
00506957793TRLO1.1.1
XLON
9
720
05/01/2026 09:04:08
00506957854TRLO1.1.1
AQXE
2
720
05/01/2026 09:07:20
00506958932TRLO1.1.1
TRQX
14
720
05/01/2026 09:07:20
00506958934TRLO1.1.1
TRQX
88
719
05/01/2026 09:08:35
00506959278TRLO1.1.1
BATE
35
719
05/01/2026 09:08:55
00506959424TRLO1.1.1
CHIX
9
720
05/01/2026 09:11:36
00506960285TRLO1.1.1
AQXE
108
718.5
05/01/2026 09:12:25
00506960499TRLO1.1.1
XLON
248
718.5
05/01/2026 09:12:25
00506960500TRLO1.1.1
XLON
12
720
05/01/2026 09:16:51
00506961646TRLO1.1.1
TRQX
54
719.5
05/01/2026 09:18:32
00506962125TRLO1.1.1
XLON
172
719.5
05/01/2026 09:18:32
00506962126TRLO1.1.1
XLON
35
719
05/01/2026 09:18:38
00506962139TRLO1.1.1
CHIX
85
719
05/01/2026 09:18:38
00506962138TRLO1.1.1
BATE
9
719.5
05/01/2026 09:19:21
00506962449TRLO1.1.1
AQXE
4
719.5
05/01/2026 09:22:59
00506963574TRLO1.1.1
CHIX
186
719.5
05/01/2026 09:24:09
00506963931TRLO1.1.1
XLON
29
719
05/01/2026 09:24:09
00506963933TRLO1.1.1
CHIX
12
719.5
05/01/2026 09:24:09
00506963932TRLO1.1.1
TRQX
9
719.5
05/01/2026 09:27:05
00506964783TRLO1.1.1
AQXE
76
719.5
05/01/2026 09:28:16
00506965120TRLO1.1.1
BATE
12
719.5
05/01/2026 09:29:21
00506965316TRLO1.1.1
TRQX
29
719
05/01/2026 09:30:54
00506965808TRLO1.1.1
CHIX
80
720
05/01/2026 09:34:01
00506966651TRLO1.1.1
BATE
188
720
05/01/2026 09:34:02
00506966654TRLO1.1.1
XLON
9
719.5
05/01/2026 09:34:42
00506966823TRLO1.1.1
AQXE
12
719.5
05/01/2026 09:37:10
00506967474TRLO1.1.1
TRQX
36
719.5
05/01/2026 09:38:14
00506967732TRLO1.1.1
CHIX
50
720
05/01/2026 09:38:37
00506967843TRLO1.1.1
XLON
90
720
05/01/2026 09:38:37
00506967844TRLO1.1.1
XLON
124
720
05/01/2026 09:38:37
00506967845TRLO1.1.1
XLON
9
719.5
05/01/2026 09:42:22
00506968847TRLO1.1.1
AQXE
9
720
05/01/2026 09:44:57
00506969562TRLO1.1.1
XLON
104
720
05/01/2026 09:44:57
00506969561TRLO1.1.1
XLON
50
720
05/01/2026 09:44:57
00506969564TRLO1.1.1
XLON
55
720
05/01/2026 09:44:57
00506969563TRLO1.1.1
XLON
10
719.5
05/01/2026 09:45:39
00506969809TRLO1.1.1
TRQX
76
719
05/01/2026 09:45:46
00506969850TRLO1.1.1
BATE
104
719
05/01/2026 09:48:07
00506970630TRLO1.1.1
XLON
56
719
05/01/2026 09:48:07
00506970631TRLO1.1.1
XLON
32
719
05/01/2026 09:48:18
00506970674TRLO1.1.1
CHIX
10
719.5
05/01/2026 09:51:38
00506971719TRLO1.1.1
AQXE
14
719.5
05/01/2026 09:52:55
00506972095TRLO1.1.1
TRQX
77
718.5
05/01/2026 09:53:34
00506972262TRLO1.1.1
XLON
133
718.5
05/01/2026 09:53:34
00506972261TRLO1.1.1
XLON
83
718.5
05/01/2026 09:53:50
00506972325TRLO1.1.1
BATE
29
717.5
05/01/2026 09:59:23
00506974435TRLO1.1.1
CHIX
10
719.5
05/01/2026 10:00:08
00506974701TRLO1.1.1
AQXE
79
718
05/01/2026 10:00:28
00506974830TRLO1.1.1
XLON
3
718
05/01/2026 10:00:28
00506974832TRLO1.1.1
XLON
69
718
05/01/2026 10:00:28
00506974831TRLO1.1.1
XLON
54
718.5
05/01/2026 10:00:28
00506974833TRLO1.1.1
XLON
35
718.5
05/01/2026 10:00:28
00506974834TRLO1.1.1
XLON
73
718
05/01/2026 10:01:05
00506975103TRLO1.1.1
BATE
12
718.5
05/01/2026 10:01:44
00506975276TRLO1.1.1
TRQX
26
717.5
05/01/2026 10:04:30
00506976054TRLO1.1.1
CHIX
57
717.5
05/01/2026 10:05:04
00506976270TRLO1.1.1
BATE
10
719
05/01/2026 10:09:15
00506977405TRLO1.1.1
AQXE
12
716.5
05/01/2026 10:09:24
00506977438TRLO1.1.1
TRQX
220
716
05/01/2026 10:10:21
00506977657TRLO1.1.1
XLON
42
716
05/01/2026 10:12:51
00506978478TRLO1.1.1
XLON
104
716
05/01/2026 10:12:51
00506978477TRLO1.1.1
XLON
45
716
05/01/2026 10:12:51
00506978479TRLO1.1.1
XLON
34
716.5
05/01/2026 10:13:54
00506978785TRLO1.1.1
CHIX
10
715.5
05/01/2026 10:17:40
00506979863TRLO1.1.1
BATE
17
715.5
05/01/2026 10:17:40
00506979864TRLO1.1.1
BATE
21
715.5
05/01/2026 10:17:40
00506979866TRLO1.1.1
BATE
31
715.5
05/01/2026 10:17:40
00506979865TRLO1.1.1
BATE
12
715.5
05/01/2026 10:17:54
00506979924TRLO1.1.1
TRQX
10
716
05/01/2026 10:18:19
00506980013TRLO1.1.1
AQXE
62
715.5
05/01/2026 10:22:12
00506981066TRLO1.1.1
BATE
229
715.5
05/01/2026 10:22:20
00506981101TRLO1.1.1
XLON
26
715.5
05/01/2026 10:23:30
00506981337TRLO1.1.1
CHIX
20
715.5
05/01/2026 10:26:16
00506982078TRLO1.1.1
XLON
48
715.5
05/01/2026 10:26:16
00506982079TRLO1.1.1
XLON
50
715.5
05/01/2026 10:26:16
00506982081TRLO1.1.1
XLON
70
715.5
05/01/2026 10:26:16
00506982080TRLO1.1.1
XLON
12
715
05/01/2026 10:26:16
00506982082TRLO1.1.1
TRQX
10
715
05/01/2026 10:27:17
00506982364TRLO1.1.1
AQXE
1
714.5
05/01/2026 10:29:20
00506983082TRLO1.1.1
CHIX
10
714.5
05/01/2026 10:29:20
00506983081TRLO1.1.1
CHIX
10
714.5
05/01/2026 10:29:21
00506983083TRLO1.1.1
CHIX
10
714.5
05/01/2026 10:29:47
00506983215TRLO1.1.1
CHIX
70
715.5
05/01/2026 10:30:35
00506983651TRLO1.1.1
BATE
276
714.5
05/01/2026 10:32:36
00506984128TRLO1.1.1
XLON
12
715
05/01/2026 10:33:04
00506984250TRLO1.1.1
TRQX
13
715
05/01/2026 10:35:25
00506984922TRLO1.1.1
AQXE
13
714.5
05/01/2026 10:37:57
00506985715TRLO1.1.1
XLON
251
714.5
05/01/2026 10:37:57
00506985716TRLO1.1.1
XLON
88
715.5
05/01/2026 10:39:25
00506986174TRLO1.1.1
BATE
8
715
05/01/2026 10:40:16
00506986437TRLO1.1.1
AQXE
31
714
05/01/2026 10:40:41
00506986507TRLO1.1.1
CHIX
14
715
05/01/2026 10:42:24
00506986881TRLO1.1.1
TRQX
26
714
05/01/2026 10:44:02
00506987280TRLO1.1.1
CHIX
57
714.5
05/01/2026 10:45:43
00506987660TRLO1.1.1
XLON
88
714.5
05/01/2026 10:45:43
00506987661TRLO1.1.1
XLON
105
714.5
05/01/2026 10:45:43
00506987662TRLO1.1.1
XLON
141
714.5
05/01/2026 10:45:43
00506987663TRLO1.1.1
XLON
10
715
05/01/2026 10:46:45
00506987869TRLO1.1.1
TRQX
10
714
05/01/2026 10:48:42
00506988323TRLO1.1.1
AQXE
83
714
05/01/2026 10:48:54
00506988393TRLO1.1.1
BATE
12
715
05/01/2026 10:49:48
00506988645TRLO1.1.1
TRQX
30
714
05/01/2026 10:50:13
00506988777TRLO1.1.1
CHIX
10
714
05/01/2026 10:52:10
00506989438TRLO1.1.1
AQXE
100
714.5
05/01/2026 10:52:32
00506989530TRLO1.1.1
XLON
104
714.5
05/01/2026 10:52:32
00506989531TRLO1.1.1
XLON
131
714.5
05/01/2026 10:52:32
00506989532TRLO1.1.1
XLON
26
714
05/01/2026 10:52:45
00506989591TRLO1.1.1
CHIX
83
714
05/01/2026 10:53:08
00506989672TRLO1.1.1
BATE
10
714
05/01/2026 10:58:10
00506990983TRLO1.1.1
AQXE
8
714
05/01/2026 10:58:34
00506991088TRLO1.1.1
CHIX
26
714
05/01/2026 10:58:34
00506991087TRLO1.1.1
CHIX
74
714
05/01/2026 10:58:51
00506991168TRLO1.1.1
BATE
125
714.5
05/01/2026 11:00:11
00506991594TRLO1.1.1
XLON
62
714.5
05/01/2026 11:00:11
00506991595TRLO1.1.1
XLON
91
714.5
05/01/2026 11:00:11
00506991596TRLO1.1.1
XLON
6
714.5
05/01/2026 11:00:11
00506991600TRLO1.1.1
XLON
8
714.5
05/01/2026 11:00:11
00506991599TRLO1.1.1
XLON
20
714.5
05/01/2026 11:00:11
00506991597TRLO1.1.1
XLON
23
714.5
05/01/2026 11:00:11
00506991598TRLO1.1.1
XLON
46
714.5
05/01/2026 11:00:11
00506991601TRLO1.1.1
XLON
24
714.5
05/01/2026 11:01:30
00506991865TRLO1.1.1
TRQX
7
714
05/01/2026 11:03:27
00506992415TRLO1.1.1
AQXE
184
714
05/01/2026 11:05:47
00506992944TRLO1.1.1
XLON
11
714
05/01/2026 11:05:47
00506992945TRLO1.1.1
XLON
34
713
05/01/2026 11:07:27
00506993364TRLO1.1.1
CHIX
14
712.5
05/01/2026 11:10:50
00506994263TRLO1.1.1
BATE
58
712.5
05/01/2026 11:10:55
00506994286TRLO1.1.1
BATE
7
712.5
05/01/2026 11:10:55
00506994287TRLO1.1.1
BATE
14
713
05/01/2026 11:12:24
00506994653TRLO1.1.1
TRQX
74
711.5
05/01/2026 11:14:00
00506995064TRLO1.1.1
BATE
26
712
05/01/2026 11:14:05
00506995115TRLO1.1.1
XLON
69
712
05/01/2026 11:14:05
00506995113TRLO1.1.1
XLON
70
712
05/01/2026 11:14:05
00506995112TRLO1.1.1
XLON
105
712
05/01/2026 11:14:05
00506995114TRLO1.1.1
XLON
10
714
05/01/2026 11:14:35
00506995216TRLO1.1.1
AQXE
10
712.5
05/01/2026 11:18:48
00506996380TRLO1.1.1
TRQX
208
712.5
05/01/2026 11:19:35
00506996549TRLO1.1.1
XLON
8
713.5
05/01/2026 11:21:28
00506997071TRLO1.1.1
AQXE
12
712.5
05/01/2026 11:25:28
00506998062TRLO1.1.1
TRQX
9
713.5
05/01/2026 11:26:42
00506998378TRLO1.1.1
AQXE
100
712.5
05/01/2026 11:26:52
00506998436TRLO1.1.1
XLON
100
712.5
05/01/2026 11:26:52
00506998437TRLO1.1.1
XLON
72
712.5
05/01/2026 11:27:12
00506998515TRLO1.1.1
BATE
29
712
05/01/2026 11:31:14
00506999463TRLO1.1.1
CHIX
29
712
05/01/2026 11:33:09
00506999936TRLO1.1.1
CHIX
10
711.5
05/01/2026 11:34:59
00507000323TRLO1.1.1
CHIX
21
711.5
05/01/2026 11:34:59
00507000324TRLO1.1.1
CHIX
10
711.5
05/01/2026 11:35:41
00507000481TRLO1.1.1
XLON
274
711.5
05/01/2026 11:35:41
00507000482TRLO1.1.1
XLON
41
711.5
05/01/2026 11:36:38
00507000676TRLO1.1.1
BATE
48
711.5
05/01/2026 11:36:38
00507000677TRLO1.1.1
BATE
9
712
05/01/2026 11:37:04
00507000782TRLO1.1.1
AQXE
65
712
05/01/2026 11:49:10
00507003541TRLO1.1.1
XLON
84
712
05/01/2026 11:49:10
00507003542TRLO1.1.1
XLON
105
712
05/01/2026 11:49:10
00507003540TRLO1.1.1
XLON
64
712
05/01/2026 11:49:20
00507003570TRLO1.1.1
BATE
9
712
05/01/2026 11:49:31
00507003603TRLO1.1.1
AQXE
24
711
05/01/2026 11:51:00
00507004039TRLO1.1.1
TRQX
6
711.5
05/01/2026 11:58:00
00507006106TRLO1.1.1
BATE
10
711.5
05/01/2026 11:58:00
00507006103TRLO1.1.1
BATE
16
711.5
05/01/2026 11:58:00
00507006104TRLO1.1.1
BATE
28
711.5
05/01/2026 11:58:00
00507006105TRLO1.1.1
BATE
8
712
05/01/2026 12:00:23
00507006859TRLO1.1.1
AQXE
26
712
05/01/2026 12:04:03
00507007918TRLO1.1.1
XLON
33
712
05/01/2026 12:04:03
00507007917TRLO1.1.1
CHIX
13
712
05/01/2026 12:04:03
00507007920TRLO1.1.1
TRQX
195
712
05/01/2026 12:04:03
00507007919TRLO1.1.1
XLON
68
712
05/01/2026 12:05:10
00507008204TRLO1.1.1
BATE
34
712
05/01/2026 12:05:57
00507008403TRLO1.1.1
CHIX
173
711
05/01/2026 12:06:05
00507008445TRLO1.1.1
XLON
88
711.5
05/01/2026 12:09:34
00507009221TRLO1.1.1
XLON
105
711.5
05/01/2026 12:09:34
00507009222TRLO1.1.1
XLON
117
711.5
05/01/2026 12:09:34
00507009223TRLO1.1.1
XLON
57
712
05/01/2026 12:11:32
00507009857TRLO1.1.1
BATE
170
711
05/01/2026 12:14:35
00507010571TRLO1.1.1
XLON
13
711.5
05/01/2026 12:14:39
00507010582TRLO1.1.1
TRQX
30
711
05/01/2026 12:14:40
00507010585TRLO1.1.1
CHIX
26
711
05/01/2026 12:16:35
00507010998TRLO1.1.1
CHIX
154
711
05/01/2026 12:16:56
00507011053TRLO1.1.1
XLON
10
711.5
05/01/2026 12:17:08
00507011101TRLO1.1.1
TRQX
11
711
05/01/2026 12:19:24
00507011686TRLO1.1.1
TRQX
1
711.5
05/01/2026 12:19:24
00507011687TRLO1.1.1
TRQX
82
712
05/01/2026 12:19:46
00507011757TRLO1.1.1
BATE
33
711
05/01/2026 12:21:29
00507012110TRLO1.1.1
CHIX
226
710.5
05/01/2026 12:25:31
00507012880TRLO1.1.1
XLON
88
712
05/01/2026 12:25:47
00507012940TRLO1.1.1
BATE
288
711
05/01/2026 12:28:03
00507013463TRLO1.1.1
XLON
13
711.5
05/01/2026 12:28:10
00507013482TRLO1.1.1
TRQX
31
711
05/01/2026 12:29:45
00507013845TRLO1.1.1
CHIX
231
711
05/01/2026 12:33:27
00507014650TRLO1.1.1
XLON
80
712
05/01/2026 12:33:45
00507014742TRLO1.1.1
BATE
13
711.5
05/01/2026 12:35:11
00507015092TRLO1.1.1
TRQX
85
712.5
05/01/2026 12:52:03
00507019085TRLO1.1.1
XLON
296
712.5
05/01/2026 12:52:03
00507019084TRLO1.1.1
XLON
10
712.5
05/01/2026 12:52:03
00507019087TRLO1.1.1
XLON
117
712.5
05/01/2026 12:52:03
00507019086TRLO1.1.1
XLON
33
712.5
05/01/2026 12:52:35
00507019197TRLO1.1.1
XLON
79
714
05/01/2026 12:55:08
00507019745TRLO1.1.1
XLON
26
714
05/01/2026 12:55:08
00507019747TRLO1.1.1
XLON
52
714
05/01/2026 12:55:08
00507019746TRLO1.1.1
XLON
111
714
05/01/2026 12:55:08
00507019748TRLO1.1.1
XLON
9
714
05/01/2026 12:55:08
00507019751TRLO1.1.1
XLON
28
714
05/01/2026 12:55:08
00507019750TRLO1.1.1
XLON
33
714.5
05/01/2026 12:59:15
00507020661TRLO1.1.1
XLON
62
714.5
05/01/2026 12:59:15
00507020663TRLO1.1.1
XLON
105
714.5
05/01/2026 12:59:15
00507020662TRLO1.1.1
XLON
15
714.5
05/01/2026 12:59:15
00507020664TRLO1.1.1
XLON
167
714.5
05/01/2026 13:02:57
00507021779TRLO1.1.1
XLON
19
714.5
05/01/2026 13:02:57
00507021780TRLO1.1.1
XLON
101
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021800TRLO1.1.1
BATE
2
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021803TRLO1.1.1
BATE
31
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021801TRLO1.1.1
BATE
41
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021802TRLO1.1.1
BATE
15
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021804TRLO1.1.1
BATE
18
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021806TRLO1.1.1
TRQX
29
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021805TRLO1.1.1
BATE
13
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021807TRLO1.1.1
TRQX
13
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021808TRLO1.1.1
TRQX
43
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021813TRLO1.1.1
BATE
2
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021814TRLO1.1.1
CHIX
9
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021819TRLO1.1.1
AQXE
34
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021822TRLO1.1.1
CHIX
62
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021821TRLO1.1.1
CHIX
73
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021820TRLO1.1.1
AQXE
37
713.5
05/01/2026 13:03:01
00507021823TRLO1.1.1
CHIX
9
713.5
05/01/2026 13:04:52
00507022259TRLO1.1.1
AQXE
28
713.5
05/01/2026 13:05:59
00507022499TRLO1.1.1
CHIX
14
713
05/01/2026 13:06:49
00507022723TRLO1.1.1
TRQX
88
713.5
05/01/2026 13:07:26
00507022890TRLO1.1.1
BATE
9
713
05/01/2026 13:08:03
00507023042TRLO1.1.1
AQXE
36
713.5
05/01/2026 13:08:56
00507023286TRLO1.1.1
XLON
69
713.5
05/01/2026 13:08:56
00507023283TRLO1.1.1
XLON
105
713.5
05/01/2026 13:08:56
00507023285TRLO1.1.1
XLON
46
713.5
05/01/2026 13:11:46
00507024056TRLO1.1.1
XLON
182
713.5
05/01/2026 13:11:46
00507024057TRLO1.1.1
XLON
10
713
05/01/2026 13:14:20
00507024752TRLO1.1.1
AQXE
31
713
05/01/2026 13:14:20
00507024753TRLO1.1.1
CHIX
14
713
05/01/2026 13:14:29
00507024807TRLO1.1.1
TRQX
58
713
05/01/2026 13:15:06
00507024987TRLO1.1.1
BATE
27
713
05/01/2026 13:15:06
00507024988TRLO1.1.1
BATE
3
712.5
05/01/2026 13:15:17
00507025033TRLO1.1.1
XLON
168
712.5
05/01/2026 13:15:21
00507025047TRLO1.1.1
XLON
59
713
05/01/2026 13:18:18
00507025882TRLO1.1.1
BATE
26
713
05/01/2026 13:18:33
00507025931TRLO1.1.1
CHIX
6
713
05/01/2026 13:18:36
00507025949TRLO1.1.1
CHIX
10
712.5
05/01/2026 13:18:42
00507026042TRLO1.1.1
TRQX
8
713
05/01/2026 13:18:43
00507026044TRLO1.1.1
AQXE
8
712.5
05/01/2026 13:20:52
00507026703TRLO1.1.1
XLON
36
712.5
05/01/2026 13:20:52
00507026705TRLO1.1.1
XLON
88
712.5
05/01/2026 13:20:52
00507026704TRLO1.1.1
XLON
147
712.5
05/01/2026 13:20:52
00507026706TRLO1.1.1
XLON
13
712.5
05/01/2026 13:22:31
00507027157TRLO1.1.1
TRQX
77
712.5
05/01/2026 13:24:48
00507027836TRLO1.1.1
BATE
32
713
05/01/2026 13:25:01
00507027898TRLO1.1.1
CHIX
10
713
05/01/2026 13:25:53
00507028090TRLO1.1.1
AQXE
33
712.5
05/01/2026 13:26:00
00507028115TRLO1.1.1
XLON
172
712.5
05/01/2026 13:26:09
00507028156TRLO1.1.1
XLON
15
712.5
05/01/2026 13:26:09
00507028157TRLO1.1.1
XLON
34
712.5
05/01/2026 13:26:09
00507028158TRLO1.1.1
XLON
11
712.5
05/01/2026 13:27:04
00507028356TRLO1.1.1
TRQX
29
712.5
05/01/2026 13:29:35
00507029168TRLO1.1.1
XLON
54
712.5
05/01/2026 13:29:35
00507029166TRLO1.1.1
XLON
56
712.5
05/01/2026 13:29:35
00507029167TRLO1.1.1
XLON
38
712.5
05/01/2026 13:29:35
00507029169TRLO1.1.1
XLON
29
712
05/01/2026 13:29:49
00507029337TRLO1.1.1
CHIX
8
713
05/01/2026 13:30:34
00507029567TRLO1.1.1
AQXE
12
712.5
05/01/2026 13:32:22
00507030230TRLO1.1.1
TRQX
18
711.5
05/01/2026 13:35:34
00507031266TRLO1.1.1
XLON
241
711.5
05/01/2026 13:35:34
00507031267TRLO1.1.1
XLON
3
712
05/01/2026 13:35:46
00507031327TRLO1.1.1
AQXE
6
712
05/01/2026 13:35:46
00507031328TRLO1.1.1
AQXE
88
711.5
05/01/2026 13:37:40
00507031786TRLO1.1.1
BATE
12
711.5
05/01/2026 13:39:26
00507032290TRLO1.1.1
TRQX
33
711
05/01/2026 13:40:07
00507032511TRLO1.1.1
CHIX
69
711.5
05/01/2026 13:40:48
00507032696TRLO1.1.1
XLON
55
711.5
05/01/2026 13:40:48
00507032697TRLO1.1.1
XLON
80
711.5
05/01/2026 13:40:48
00507032698TRLO1.1.1
XLON
59
711
05/01/2026 13:41:14
00507032820TRLO1.1.1
BATE
49
711
05/01/2026 13:43:54
00507033818TRLO1.1.1
BATE
24
711
05/01/2026 13:43:54
00507033819TRLO1.1.1
BATE
22
711.5
05/01/2026 13:44:37
00507034062TRLO1.1.1
XLON
69
711.5
05/01/2026 13:44:37
00507034063TRLO1.1.1
XLON
91
711.5
05/01/2026 13:44:37
00507034064TRLO1.1.1
XLON
12
711.5
05/01/2026 13:45:26
00507034327TRLO1.1.1
TRQX
4
711.5
05/01/2026 13:46:11
00507034611TRLO1.1.1
AQXE
32
711
05/01/2026 13:46:11
00507034613TRLO1.1.1
CHIX
6
711.5
05/01/2026 13:46:11
00507034612TRLO1.1.1
AQXE
8
711.5
05/01/2026 13:48:16
00507035439TRLO1.1.1
AQXE
10
711
05/01/2026 13:48:49
00507035792TRLO1.1.1
XLON
65
711
05/01/2026 13:48:49
00507035793TRLO1.1.1
XLON
105
711
05/01/2026 13:48:49
00507035794TRLO1.1.1
XLON
28
711
05/01/2026 13:51:05
00507036453TRLO1.1.1
CHIX
16
712
05/01/2026 13:56:38
00507038136TRLO1.1.1
XLON
2
712
05/01/2026 13:56:38
00507038139TRLO1.1.1
XLON
51
712
05/01/2026 13:56:38
00507038138TRLO1.1.1
XLON
25
712
05/01/2026 13:56:39
00507038145TRLO1.1.1
XLON
2
712
05/01/2026 13:56:42
00507038163TRLO1.1.1
XLON
5
713.5
05/01/2026 14:04:33
00507040760TRLO1.1.1
XLON
9
714.5
05/01/2026 14:06:39
00507041401TRLO1.1.1
AQXE
216
714.5
05/01/2026 14:06:48
00507041531TRLO1.1.1
XLON
24
714
05/01/2026 14:06:55
00507041565TRLO1.1.1
TRQX
209
714
05/01/2026 14:06:55
00507041564TRLO1.1.1
XLON
12
714
05/01/2026 14:06:55
00507041566TRLO1.1.1
TRQX
29
714
05/01/2026 14:08:38
00507042052TRLO1.1.1
XLON
9
714.5
05/01/2026 14:08:45
00507042090TRLO1.1.1
AQXE
3
714
05/01/2026 14:08:45
00507042091TRLO1.1.1
XLON
132
714
05/01/2026 14:09:27
00507042372TRLO1.1.1
BATE
31
714
05/01/2026 14:09:27
00507042374TRLO1.1.1
CHIX
78
714
05/01/2026 14:09:27
00507042373TRLO1.1.1
BATE
78
714
05/01/2026 14:09:27
00507042375TRLO1.1.1
BATE
2
714
05/01/2026 14:09:27
00507042376TRLO1.1.1
CHIX
29
714
05/01/2026 14:09:27
00507042378TRLO1.1.1
CHIX
223
713.5
05/01/2026 14:10:38
00507042770TRLO1.1.1
XLON
6
714
05/01/2026 14:11:10
00507042972TRLO1.1.1
AQXE
3
714
05/01/2026 14:11:10
00507042973TRLO1.1.1
AQXE
32
714
05/01/2026 14:12:30
00507043451TRLO1.1.1
CHIX
90
713.5
05/01/2026 14:13:25
00507043853TRLO1.1.1
XLON
12
|
713.5
05/01/2026 14:13:25
00507043855TRLO1.1.1
TRQX
305
713.5
05/01/2026 14:13:25
00507043854TRLO1.1.1
XLON
10
714
05/01/2026 14:13:38
00507043963TRLO1.1.1
AQXE
86
713.5
05/01/2026 14:15:48
00507044740TRLO1.1.1
BATE
186
714
05/01/2026 14:18:25
00507045544TRLO1.1.1
XLON
22
714
05/01/2026 14:18:53
00507045691TRLO1.1.1
CHIX
10
713.5
05/01/2026 14:19:59
00507046059TRLO1.1.1
TRQX
10
713.5
05/01/2026 14:19:59
00507046061TRLO1.1.1
AQXE
13
713.5
05/01/2026 14:19:59
00507046060TRLO1.1.1
TRQX
69
713.5
05/01/2026 14:20:21
00507046213TRLO1.1.1
XLON
57
713.5
05/01/2026 14:20:21
00507046214TRLO1.1.1
XLON
62
713.5
05/01/2026 14:20:29
00507046252TRLO1.1.1
XLON
33
714
05/01/2026 14:21:13
00507046514TRLO1.1.1
CHIX
7
|
713.5
05/01/2026 14:22:03
00507046764TRLO1.1.1
AQXE
72
713.5
05/01/2026 14:22:34
00507046975TRLO1.1.1
BATE
13
713
05/01/2026 14:25:09
00507047712TRLO1.1.1
TRQX
4
712.5
05/01/2026 14:25:18
00507047858TRLO1.1.1
XLON
83
712.5
05/01/2026 14:25:18
00507047857TRLO1.1.1
XLON
109
712.5
05/01/2026 14:25:18
00507047859TRLO1.1.1
XLON
9
713
05/01/2026 14:26:19
00507048177TRLO1.1.1
AQXE
88
712.5
05/01/2026 14:28:46
00507049077TRLO1.1.1
BATE
33
712.5
05/01/2026 14:30:13
00507052192TRLO1.1.1
CHIX
13
713
05/01/2026 14:30:30
00507052721TRLO1.1.1
TRQX
84
714.5
05/01/2026 14:32:44
00507056123TRLO1.1.1
XLON
3
714.5
05/01/2026 14:32:44
00507056124TRLO1.1.1
XLON
179
714.5
05/01/2026 14:32:44
00507056128TRLO1.1.1
XLON
261
714.5
|
05/01/2026 14:32:44
00507056127TRLO1.1.1
XLON
205
716
05/01/2026 14:34:56
00507058661TRLO1.1.1
XLON
65
716
05/01/2026 14:36:44
00507061408TRLO1.1.1
XLON
71
716
05/01/2026 14:36:44
00507061407TRLO1.1.1
XLON
30
716.5
05/01/2026 14:39:03
00507064089TRLO1.1.1
CHIX
7
718
05/01/2026 14:41:42
00507067301TRLO1.1.1
BATE
75
718
05/01/2026 14:41:42
00507067300TRLO1.1.1
BATE
30
717.5
05/01/2026 14:42:15
00507067987TRLO1.1.1
CHIX
76
717.5
05/01/2026 14:42:15
00507067986TRLO1.1.1
CHIX
408
717.5
05/01/2026 14:42:15
00507067988TRLO1.1.1
XLON
14
717.5
05/01/2026 14:42:15
00507067991TRLO1.1.1
TRQX
204
717.5
05/01/2026 14:42:15
00507067990TRLO1.1.1
XLON
240
717.5
05/01/2026 14:42:15
00507067989TRLO1.1.1
XLON
35
717.5
05/01/2026 14:42:15
00507067992TRLO1.1.1
TRQX
2
717
05/01/2026 14:42:26
00507068196TRLO1.1.1
AQXE
3
717
05/01/2026 14:42:26
00507068197TRLO1.1.1
AQXE
4
717
05/01/2026 14:42:26
00507068195TRLO1.1.1
AQXE
15
718
05/01/2026 14:43:32
00507069408TRLO1.1.1
BATE
67
718
05/01/2026 14:43:32
00507069410TRLO1.1.1
BATE
14
717.5
05/01/2026 14:44:46
00507070681TRLO1.1.1
TRQX
146
717.5
05/01/2026 14:45:31
00507071561TRLO1.1.1
XLON
166
717.5
05/01/2026 14:45:31
00507071562TRLO1.1.1
XLON
30
717
05/01/2026 14:45:31
00507071564TRLO1.1.1
CHIX
34
717
05/01/2026 14:45:31
00507071563TRLO1.1.1
CHIX
1
717
05/01/2026 14:45:31
00507071565TRLO1.1.1
AQXE
17
717
05/01/2026 14:45:31
00507071567TRLO1.1.1
AQXE
36
717
05/01/2026 14:45:31
|
00507071566TRLO1.1.1
AQXE
9
717
05/01/2026 14:45:31
00507071568TRLO1.1.1
AQXE
78
717.5
05/01/2026 14:45:49
00507071851TRLO1.1.1
BATE
6
717
05/01/2026 14:47:19
00507073594TRLO1.1.1
TRQX
7
717
05/01/2026 14:47:19
00507073593TRLO1.1.1
TRQX
222
717
05/01/2026 14:47:22
00507073654TRLO1.1.1
XLON
26
717
05/01/2026 14:47:40
00507073933TRLO1.1.1
CHIX
78
716.5
05/01/2026 14:48:03
00507074352TRLO1.1.1
BATE
136
716.5
05/01/2026 14:48:03
00507074351TRLO1.1.1
BATE
5
717
05/01/2026 14:49:21
00507075704TRLO1.1.1
AQXE
4
717
05/01/2026 14:49:24
00507075747TRLO1.1.1
AQXE
13
717
05/01/2026 14:49:41
00507076033TRLO1.1.1
TRQX
197
716.5
05/01/2026 14:50:17
00507076793TRLO1.1.1
XLON
91
716.5
05/01/2026 14:50:31
|
00507077045TRLO1.1.1
BATE
101
716
05/01/2026 14:52:17
00507078952TRLO1.1.1
XLON
132
716
05/01/2026 14:52:17
00507078951TRLO1.1.1
XLON
14
716
05/01/2026 14:52:23
00507079045TRLO1.1.1
TRQX
10
717
05/01/2026 14:52:38
00507079268TRLO1.1.1
AQXE
79
716.5
05/01/2026 14:53:02
00507079650TRLO1.1.1
BATE
36
716.5
05/01/2026 14:53:47
00507080484TRLO1.1.1
CHIX
104
717
05/01/2026 14:54:04
00507080803TRLO1.1.1
XLON
54
717
05/01/2026 14:54:04
00507080806TRLO1.1.1
XLON
61
717
05/01/2026 14:54:04
00507080805TRLO1.1.1
XLON
104
717
05/01/2026 14:54:04
00507080804TRLO1.1.1
XLON
56
717
05/01/2026 14:54:04
00507080807TRLO1.1.1
XLON
8
717
05/01/2026 14:55:02
00507081914TRLO1.1.1
AQXE
35
717
05/01/2026 14:56:58
00507084602TRLO1.1.1
CHIX
39
717
05/01/2026 14:56:58
00507084603TRLO1.1.1
CHIX
9
717
05/01/2026 14:57:03
00507084692TRLO1.1.1
AQXE
83
716.5
05/01/2026 14:57:59
00507086087TRLO1.1.1
BATE
221
716.5
05/01/2026 14:57:59
00507086088TRLO1.1.1
XLON
5
717
05/01/2026 14:59:17
00507087909TRLO1.1.1
AQXE
4
717
05/01/2026 14:59:17
00507087910TRLO1.1.1
AQXE
89
716.5
05/01/2026 14:59:46
00507088604TRLO1.1.1
BATE
209
716.5
05/01/2026 15:00:05
00507089289TRLO1.1.1
XLON
83
716.5
05/01/2026 15:01:23
00507091151TRLO1.1.1
BATE
29
716.5
05/01/2026 15:01:26
00507091181TRLO1.1.1
CHIX
87
718
05/01/2026 15:10:49
00507102708TRLO1.1.1
BATE
83
718
05/01/2026 15:10:49
00507102709TRLO1.1.1
BATE
196
718
05/01/2026 15:10:49
00507102710TRLO1.1.1
XLON
297
718
05/01/2026 15:10:49
00507102711TRLO1.1.1
XLON
76
718
05/01/2026 15:10:49
00507102713TRLO1.1.1
XLON
122
718
05/01/2026 15:10:49
00507102714TRLO1.1.1
XLON
126
718
05/01/2026 15:10:49
00507102712TRLO1.1.1
XLON
13
718
05/01/2026 15:10:49
00507102718TRLO1.1.1
TRQX
47
718
05/01/2026 15:10:49
00507102717TRLO1.1.1
BATE
80
718
05/01/2026 15:10:49
00507102715TRLO1.1.1
XLON
232
718
05/01/2026 15:10:49
00507102716TRLO1.1.1
XLON
66
718
05/01/2026 15:10:49
00507102719TRLO1.1.1
TRQX
31
718
05/01/2026 15:10:49
00507102720TRLO1.1.1
CHIX
3
718
05/01/2026 15:10:49
00507102722TRLO1.1.1
CHIX
39
718
05/01/2026 15:10:49
00507102721TRLO1.1.1
CHIX
16
717.5
05/01/2026 15:11:18
00507103137TRLO1.1.1
AQXE
14
718
05/01/2026 15:12:31
00507104690TRLO1.1.1
TRQX
36
718
05/01/2026 15:12:53
00507105159TRLO1.1.1
CHIX
406
717.5
05/01/2026 15:12:56
00507105237TRLO1.1.1
XLON
26
718
05/01/2026 15:13:40
00507106192TRLO1.1.1
BATE
46
718
05/01/2026 15:13:40
00507106193TRLO1.1.1
BATE
12
718
05/01/2026 15:14:56
00507107976TRLO1.1.1
TRQX
36
718
05/01/2026 15:15:19
00507108484TRLO1.1.1
CHIX
66
718
05/01/2026 15:16:12
00507109530TRLO1.1.1
BATE
202
718
05/01/2026 15:16:42
00507110007TRLO1.1.1
XLON
78
717.5
05/01/2026 15:17:48
00507111327TRLO1.1.1
BATE
9
717.5
05/01/2026 15:17:48
00507111329TRLO1.1.1
AQXE
11
717.5
05/01/2026 15:17:48
00507111330TRLO1.1.1
AQXE
155
717.5
05/01/2026 15:17:48
00507111328TRLO1.1.1
XLON
7
717.5
05/01/2026 15:17:48
00507111331TRLO1.1.1
AQXE
9
717.5
05/01/2026 15:17:48
00507111332TRLO1.1.1
AQXE
11
717.5
05/01/2026 15:17:48
00507111333TRLO1.1.1
AQXE
15
717.5
05/01/2026 15:17:48
00507111334TRLO1.1.1
XLON
19
717.5
05/01/2026 15:17:56
00507111487TRLO1.1.1
TRQX
32
718.5
05/01/2026 15:22:03
00507117077TRLO1.1.1
CHIX
54
718.5
05/01/2026 15:22:03
00507117076TRLO1.1.1
CHIX
223
718.5
05/01/2026 15:22:03
00507117079TRLO1.1.1
XLON
274
718.5
05/01/2026 15:22:03
00507117078TRLO1.1.1
XLON
28
718.5
05/01/2026 15:24:04
00507119613TRLO1.1.1
CHIX
219
718.5
05/01/2026 15:24:16
00507119880TRLO1.1.1
XLON
156
718.5
05/01/2026 15:27:07
00507123463TRLO1.1.1
BATE
78
718.5
05/01/2026 15:27:07
00507123464TRLO1.1.1
BATE
188
718.5
05/01/2026 15:27:07
00507123466TRLO1.1.1
XLON
418
718.5
05/01/2026 15:27:07
00507123465TRLO1.1.1
XLON
32
718.5
05/01/2026 15:27:29
00507123995TRLO1.1.1
CHIX
9
718.5
05/01/2026 15:27:40
00507124234TRLO1.1.1
AQXE
12
718.5
05/01/2026 15:30:36
00507127999TRLO1.1.1
TRQX
24
718.5
05/01/2026 15:30:36
00507128000TRLO1.1.1
TRQX
34
718.5
05/01/2026 15:30:36
00507127998TRLO1.1.1
CHIX
12
718.5
05/01/2026 15:30:36
00507128001TRLO1.1.1
TRQX
72
719
05/01/2026 15:31:49
00507129386TRLO1.1.1
BATE
18
718.5
05/01/2026 15:32:01
00507129551TRLO1.1.1
AQXE
9
718.5
05/01/2026 15:32:01
00507129552TRLO1.1.1
AQXE
9
718.5
05/01/2026 15:32:01
00507129553TRLO1.1.1
AQXE
198
718.5
05/01/2026 15:32:15
00507129853TRLO1.1.1
XLON
12
718.5
05/01/2026 15:33:15
00507130974TRLO1.1.1
TRQX
2
718.5
05/01/2026 15:33:45
00507131553TRLO1.1.1
AQXE
7
718.5
05/01/2026 15:33:45
00507131552TRLO1.1.1
AQXE
1
718
05/01/2026 15:34:32
00507132620TRLO1.1.1
CHIX
30
718
05/01/2026 15:34:32
00507132628TRLO1.1.1
CHIX
76
718
05/01/2026 15:34:32
00507132623TRLO1.1.1
BATE
198
718
05/01/2026 15:34:32
00507132626TRLO1.1.1
XLON
12
717
05/01/2026 15:35:27
00507133652TRLO1.1.1
TRQX
9
717.5
05/01/2026 15:35:51
00507134120TRLO1.1.1
AQXE
76
717
05/01/2026 15:36:49
00507135127TRLO1.1.1
BATE
28
717
05/01/2026 15:37:03
00507135359TRLO1.1.1
CHIX
65
717
05/01/2026 15:37:11
00507135489TRLO1.1.1
XLON
74
717
05/01/2026 15:37:11
00507135490TRLO1.1.1
XLON
104
717
05/01/2026 15:37:11
00507135491TRLO1.1.1
XLON
113
717
05/01/2026 15:37:11
00507135492TRLO1.1.1
XLON
12
716
05/01/2026 15:39:23
00507137819TRLO1.1.1
TRQX
68
716
05/01/2026 15:39:27
00507137902TRLO1.1.1
BATE
10
716
05/01/2026 15:39:40
00507138082TRLO1.1.1
AQXE
56
716
05/01/2026 15:40:27
00507138942TRLO1.1.1
XLON
98
716
05/01/2026 15:40:27
00507138943TRLO1.1.1
XLON
132
716
05/01/2026 15:40:27
00507138941TRLO1.1.1
XLON
12
716
05/01/2026 15:41:20
00507139957TRLO1.1.1
TRQX
34
716
05/01/2026 15:42:10
00507140833TRLO1.1.1
CHIX
73
716.5
05/01/2026 15:45:34
00507144215TRLO1.1.1
BATE
6
717
05/01/2026 15:46:45
00507145281TRLO1.1.1
XLON
154
717
05/01/2026 15:46:45
00507145280TRLO1.1.1
XLON
24
717.5
05/01/2026 15:48:04
00507146731TRLO1.1.1
CHIX
29
717.5
05/01/2026 15:48:04
00507146732TRLO1.1.1
CHIX
177
717.5
05/01/2026 15:48:04
00507146734TRLO1.1.1
XLON
188
717.5
05/01/2026 15:48:04
00507146733TRLO1.1.1
XLON
13
717.5
05/01/2026 15:48:04
00507146736TRLO1.1.1
TRQX
55
717.5
05/01/2026 15:48:04
00507146735TRLO1.1.1
XLON
34
718
05/01/2026 15:48:11
00507146851TRLO1.1.1
BATE
41
718
05/01/2026 15:48:11
00507146852TRLO1.1.1
BATE
269
717.5
05/01/2026 15:50:17
00507148944TRLO1.1.1
XLON
76
718
05/01/2026 15:52:38
00507151687TRLO1.1.1
BATE
76
718
05/01/2026 15:54:55
00507153950TRLO1.1.1
BATE
12
718
05/01/2026 15:54:55
00507153952TRLO1.1.1
TRQX
23
718
05/01/2026 15:54:55
00507153951TRLO1.1.1
TRQX
82
718.5
05/01/2026 15:57:25
00507156768TRLO1.1.1
BATE
7
718.5
05/01/2026 15:58:01
00507157495TRLO1.1.1
XLON
206
718.5
05/01/2026 15:58:01
00507157496TRLO1.1.1
XLON
6
718
05/01/2026 15:58:24
00507157922TRLO1.1.1
XLON
56
718
05/01/2026 15:58:24
00507157921TRLO1.1.1
XLON
75
718.5
05/01/2026 16:01:26
00507161285TRLO1.1.1
BATE
30
718
05/01/2026 16:02:45
00507162746TRLO1.1.1
CHIX
50
718
05/01/2026 16:02:45
00507162745TRLO1.1.1
CHIX
9
718
05/01/2026 16:02:45
00507162748TRLO1.1.1
AQXE
42
718
05/01/2026 16:02:45
00507162747TRLO1.1.1
CHIX
44
718
05/01/2026 16:02:45
00507162749TRLO1.1.1
AQXE
9
718
05/01/2026 16:02:45
00507162750TRLO1.1.1
AQXE
9
718
05/01/2026 16:02:45
00507162751TRLO1.1.1
AQXE
137
718
05/01/2026 16:02:45
00507162753TRLO1.1.1
XLON
150
718
05/01/2026 16:02:45
00507162752TRLO1.1.1
XLON
11
718
05/01/2026 16:02:45
00507162756TRLO1.1.1
XLON
76
718
05/01/2026 16:02:45
00507162754TRLO1.1.1
XLON
213
718
05/01/2026 16:02:45
00507162755TRLO1.1.1
XLON
12
718
05/01/2026 16:02:45
00507162759TRLO1.1.1
TRQX
14
718
05/01/2026 16:02:45
00507162758TRLO1.1.1
TRQX
266
718
05/01/2026 16:02:45
00507162757TRLO1.1.1
XLON
12
718
05/01/2026 16:02:45
00507162760TRLO1.1.1
TRQX
75
718
05/01/2026 16:03:36
00507163791TRLO1.1.1
BATE
10
718
05/01/2026 16:05:00
00507165269TRLO1.1.1
AQXE
10
718
05/01/2026 16:05:00
00507165270TRLO1.1.1
TRQX
34
718
05/01/2026 16:05:27
00507165726TRLO1.1.1
CHIX
197
718
05/01/2026 16:05:27
00507165727TRLO1.1.1
XLON
17
718
05/01/2026 16:06:16
00507166556TRLO1.1.1
BATE
70
718
05/01/2026 16:06:16
00507166555TRLO1.1.1
BATE
10
718
05/01/2026 16:07:05
00507167301TRLO1.1.1
AQXE
66
718
05/01/2026 16:07:50
00507167991TRLO1.1.1
XLON
130
718
05/01/2026 16:07:50
00507167990TRLO1.1.1
XLON
34
718
05/01/2026 16:08:44
00507168966TRLO1.1.1
CHIX
40
718
05/01/2026 16:08:44
00507168967TRLO1.1.1
CHIX
77
718
05/01/2026 16:08:44
00507168965TRLO1.1.1
BATE
170
717.5
05/01/2026 16:08:45
00507168972TRLO1.1.1
XLON
12
717.5
05/01/2026 16:08:45
00507168974TRLO1.1.1
TRQX
196
717.5
05/01/2026 16:08:45
00507168973TRLO1.1.1
XLON
12
717.5
05/01/2026 16:08:45
00507168975TRLO1.1.1
TRQX
7
718
05/01/2026 16:10:00
00507170158TRLO1.1.1
AQXE
196
717.5
05/01/2026 16:10:30
00507170600TRLO1.1.1
XLON
12
717.5
05/01/2026 16:10:57
00507171006TRLO1.1.1
TRQX
34
717.5
05/01/2026 16:10:57
00507171004TRLO1.1.1
CHIX
213
717.5
05/01/2026 16:10:57
00507171005TRLO1.1.1
XLON
8
718
05/01/2026 16:11:24
00507171533TRLO1.1.1
BATE
63
718
05/01/2026 16:11:24
00507171534TRLO1.1.1
BATE
213
719.5
05/01/2026 16:13:33
00507173623TRLO1.1.1
XLON
4
719.5
05/01/2026 16:13:40
00507173824TRLO1.1.1
BATE
68
719.5
05/01/2026 16:13:41
00507173887TRLO1.1.1
BATE
89
720.5
05/01/2026 16:17:28
00507177947TRLO1.1.1
XLON
104
720.5
05/01/2026 16:17:28
00507177948TRLO1.1.1
XLON
158
720.5
05/01/2026 16:17:28
00507177949TRLO1.1.1
XLON
29
720.5
05/01/2026 16:17:30
00507177976TRLO1.1.1
XLON
14
720
05/01/2026 16:17:32
00507177993TRLO1.1.1
CHIX
42
720
05/01/2026 16:17:58
00507178501TRLO1.1.1
CHIX
105
720
05/01/2026 16:17:58
00507178502TRLO1.1.1
BATE
901
720
05/01/2026 16:17:58
00507178503TRLO1.1.1
XLON
84
720
05/01/2026 16:19:52
00507180574TRLO1.1.1
BATE
6
720
05/01/2026 16:19:55
00507180623TRLO1.1.1
CHIX
24
720
05/01/2026 16:20:15
00507180975TRLO1.1.1
CHIX
107
720
05/01/2026 16:20:15
00507180976TRLO1.1.1
CHIX
334
720.5
05/01/2026 16:20:18
00507181034TRLO1.1.1
XLON
48
721
05/01/2026 16:20:55
00507181678TRLO1.1.1
TRQX
242
721
05/01/2026 16:22:28
00507183267TRLO1.1.1
BATE
39
720.5
05/01/2026 16:22:28
00507183270TRLO1.1.1
TRQX
30
720
05/01/2026 16:22:28
00507183271TRLO1.1.1
CHIX
102
720
05/01/2026 16:25:00
00507185819TRLO1.1.1
BATE
52
720.5
05/01/2026 16:27:05
00507188289TRLO1.1.1
CHIX
204
720.5
05/01/2026 16:27:10
00507188385TRLO1.1.1
XLON
132
720.5
05/01/2026 16:27:10
00507188386TRLO1.1.1
XLON
72
720.5
05/01/2026 16:27:10
00507188396TRLO1.1.1
XLON
439
720.5
05/01/2026 16:27:10
00507188395TRLO1.1.1
XLON
87
720.5
05/01/2026 16:27:18
00507188533TRLO1.1.1
BATE
13
720.5
05/01/2026 16:28:52
00507190062TRLO1.1.1
XLON
30
720.5
05/01/2026 16:28:52
00507190063TRLO1.1.1
TRQX