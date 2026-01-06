Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 06

Bodycotewww.bodycote.com

6 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

5 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,899

Highest price paid per share (pence per share):

722.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

710.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

715.98p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,455,176 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,855,228 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,000,996 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

13

713.5

05/01/2026 08:05:38

00506937341TRLO1.1.1

TRQX

238

713

05/01/2026 08:05:49

00506937408TRLO1.1.1

XLON

32

713.5

05/01/2026 08:05:51

00506937427TRLO1.1.1

CHIX

80

713.5

05/01/2026 08:06:07

00506937521TRLO1.1.1

BATE

190

714

05/01/2026 08:11:54

00506939719TRLO1.1.1

XLON

200

717

05/01/2026 08:18:50

00506942522TRLO1.1.1

XLON

31

718.5

05/01/2026 08:21:03

00506943261TRLO1.1.1

CHIX

236

718.5

05/01/2026 08:21:03

00506943262TRLO1.1.1

XLON

14

718

05/01/2026 08:21:10

00506943310TRLO1.1.1

TRQX

72

718

05/01/2026 08:21:10

00506943309TRLO1.1.1

BATE

34

719

05/01/2026 08:29:34

00506946249TRLO1.1.1

XLON

202

719

05/01/2026 08:29:34

00506946250TRLO1.1.1

XLON

29

720

05/01/2026 08:34:13

00506947973TRLO1.1.1

CHIX

79

720

05/01/2026 08:34:13

00506947974TRLO1.1.1

BATE

172

720

05/01/2026 08:34:13

00506947975TRLO1.1.1

XLON

82

721

05/01/2026 08:40:04

00506949831TRLO1.1.1

BATE

162

721

05/01/2026 08:40:04

00506949832TRLO1.1.1

XLON

30

722

05/01/2026 08:41:13

00506950207TRLO1.1.1

CHIX

43

721.5

05/01/2026 08:44:30

00506951260TRLO1.1.1

XLON

89

721.5

05/01/2026 08:44:30

00506951258TRLO1.1.1

XLON

55

722

05/01/2026 08:44:30

00506951261TRLO1.1.1

XLON

75

722

05/01/2026 08:44:30

00506951262TRLO1.1.1

XLON

55

721.5

05/01/2026 08:45:44

00506951773TRLO1.1.1

BATE

30

721

05/01/2026 08:47:41

00506952312TRLO1.1.1

CHIX

11

720.5

05/01/2026 08:50:58

00506953358TRLO1.1.1

AQXE

9

720.5

05/01/2026 08:50:58

00506953359TRLO1.1.1

AQXE

18

720.5

05/01/2026 08:50:58

00506953360TRLO1.1.1

AQXE

100

720.5

05/01/2026 08:53:04

00506954010TRLO1.1.1

XLON

104

720.5

05/01/2026 08:53:04

00506954011TRLO1.1.1

XLON

169

720.5

05/01/2026 08:53:04

00506954012TRLO1.1.1

XLON

30

720.5

05/01/2026 08:54:03

00506954223TRLO1.1.1

CHIX

27

721

05/01/2026 08:57:07

00506955342TRLO1.1.1

XLON

140

721

05/01/2026 08:57:07

00506955343TRLO1.1.1

XLON

14

720.5

05/01/2026 08:57:18

00506955391TRLO1.1.1

TRQX

7

720.5

05/01/2026 08:57:43

00506955521TRLO1.1.1

AQXE

89

720.5

05/01/2026 08:59:00

00506955902TRLO1.1.1

BATE

18

720.5

05/01/2026 08:59:16

00506955993TRLO1.1.1

TRQX

24

720

05/01/2026 09:01:06

00506956890TRLO1.1.1

TRQX

180

718.5

05/01/2026 09:04:00

00506957793TRLO1.1.1

XLON

9

720

05/01/2026 09:04:08

00506957854TRLO1.1.1

AQXE

2

720

05/01/2026 09:07:20

00506958932TRLO1.1.1

TRQX

14

720

05/01/2026 09:07:20

00506958934TRLO1.1.1

TRQX

88

719

05/01/2026 09:08:35

00506959278TRLO1.1.1

BATE

35

719

05/01/2026 09:08:55

00506959424TRLO1.1.1

CHIX

9

720

05/01/2026 09:11:36

00506960285TRLO1.1.1

AQXE

108

718.5

05/01/2026 09:12:25

00506960499TRLO1.1.1

XLON

248

718.5

05/01/2026 09:12:25

00506960500TRLO1.1.1

XLON

12

720

05/01/2026 09:16:51

00506961646TRLO1.1.1

TRQX

54

719.5

05/01/2026 09:18:32

00506962125TRLO1.1.1

XLON

172

719.5

05/01/2026 09:18:32

00506962126TRLO1.1.1

XLON

35

719

05/01/2026 09:18:38

00506962139TRLO1.1.1

CHIX

85

719

05/01/2026 09:18:38

00506962138TRLO1.1.1

BATE

9

719.5

05/01/2026 09:19:21

00506962449TRLO1.1.1

AQXE

4

719.5

05/01/2026 09:22:59

00506963574TRLO1.1.1

CHIX

186

719.5

05/01/2026 09:24:09

00506963931TRLO1.1.1

XLON

29

719

05/01/2026 09:24:09

00506963933TRLO1.1.1

CHIX

12

719.5

05/01/2026 09:24:09

00506963932TRLO1.1.1

TRQX

9

719.5

05/01/2026 09:27:05

00506964783TRLO1.1.1

AQXE

76

719.5

05/01/2026 09:28:16

00506965120TRLO1.1.1

BATE

12

719.5

05/01/2026 09:29:21

00506965316TRLO1.1.1

TRQX

29

719

05/01/2026 09:30:54

00506965808TRLO1.1.1

CHIX

80

720

05/01/2026 09:34:01

00506966651TRLO1.1.1

BATE

188

720

05/01/2026 09:34:02

00506966654TRLO1.1.1

XLON

9

719.5

05/01/2026 09:34:42

00506966823TRLO1.1.1

AQXE

12

719.5

05/01/2026 09:37:10

00506967474TRLO1.1.1

TRQX

36

719.5

05/01/2026 09:38:14

00506967732TRLO1.1.1

CHIX

50

720

05/01/2026 09:38:37

00506967843TRLO1.1.1

XLON

90

720

05/01/2026 09:38:37

00506967844TRLO1.1.1

XLON

124

720

05/01/2026 09:38:37

00506967845TRLO1.1.1

XLON

9

719.5

05/01/2026 09:42:22

00506968847TRLO1.1.1

AQXE

9

720

05/01/2026 09:44:57

00506969562TRLO1.1.1

XLON

104

720

05/01/2026 09:44:57

00506969561TRLO1.1.1

XLON

50

720

05/01/2026 09:44:57

00506969564TRLO1.1.1

XLON

55

720

05/01/2026 09:44:57

00506969563TRLO1.1.1

XLON

10

719.5

05/01/2026 09:45:39

00506969809TRLO1.1.1

TRQX

76

719

05/01/2026 09:45:46

00506969850TRLO1.1.1

BATE

104

719

05/01/2026 09:48:07

00506970630TRLO1.1.1

XLON

56

719

05/01/2026 09:48:07

00506970631TRLO1.1.1

XLON

32

719

05/01/2026 09:48:18

00506970674TRLO1.1.1

CHIX

10

719.5

05/01/2026 09:51:38

00506971719TRLO1.1.1

AQXE

14

719.5

05/01/2026 09:52:55

00506972095TRLO1.1.1

TRQX

77

718.5

05/01/2026 09:53:34

00506972262TRLO1.1.1

XLON

133

718.5

05/01/2026 09:53:34

00506972261TRLO1.1.1

XLON

83

718.5

05/01/2026 09:53:50

00506972325TRLO1.1.1

BATE

29

717.5

05/01/2026 09:59:23

00506974435TRLO1.1.1

CHIX

10

719.5

05/01/2026 10:00:08

00506974701TRLO1.1.1

AQXE

79

718

05/01/2026 10:00:28

00506974830TRLO1.1.1

XLON

3

718

05/01/2026 10:00:28

00506974832TRLO1.1.1

XLON

69

718

05/01/2026 10:00:28

00506974831TRLO1.1.1

XLON

54

718.5

05/01/2026 10:00:28

00506974833TRLO1.1.1

XLON

35

718.5

05/01/2026 10:00:28

00506974834TRLO1.1.1

XLON

73

718

05/01/2026 10:01:05

00506975103TRLO1.1.1

BATE

12

718.5

05/01/2026 10:01:44

00506975276TRLO1.1.1

TRQX

26

717.5

05/01/2026 10:04:30

00506976054TRLO1.1.1

CHIX

57

717.5

05/01/2026 10:05:04

00506976270TRLO1.1.1

BATE

10

719

05/01/2026 10:09:15

00506977405TRLO1.1.1

AQXE

12

716.5

05/01/2026 10:09:24

00506977438TRLO1.1.1

TRQX

220

716

05/01/2026 10:10:21

00506977657TRLO1.1.1

XLON

42

716

05/01/2026 10:12:51

00506978478TRLO1.1.1

XLON

104

716

05/01/2026 10:12:51

00506978477TRLO1.1.1

XLON

45

716

05/01/2026 10:12:51

00506978479TRLO1.1.1

XLON

34

716.5

05/01/2026 10:13:54

00506978785TRLO1.1.1

CHIX

10

715.5

05/01/2026 10:17:40

00506979863TRLO1.1.1

BATE

17

715.5

05/01/2026 10:17:40

00506979864TRLO1.1.1

BATE

21

715.5

05/01/2026 10:17:40

00506979866TRLO1.1.1

BATE

31

715.5

05/01/2026 10:17:40

00506979865TRLO1.1.1

BATE

12

715.5

05/01/2026 10:17:54

00506979924TRLO1.1.1

TRQX

10

716

05/01/2026 10:18:19

00506980013TRLO1.1.1

AQXE

62

715.5

05/01/2026 10:22:12

00506981066TRLO1.1.1

BATE

229

715.5

05/01/2026 10:22:20

00506981101TRLO1.1.1

XLON

26

715.5

05/01/2026 10:23:30

00506981337TRLO1.1.1

CHIX

20

715.5

05/01/2026 10:26:16

00506982078TRLO1.1.1

XLON

48

715.5

05/01/2026 10:26:16

00506982079TRLO1.1.1

XLON

50

715.5

05/01/2026 10:26:16

00506982081TRLO1.1.1

XLON

70

715.5

05/01/2026 10:26:16

00506982080TRLO1.1.1

XLON

12

715

05/01/2026 10:26:16

00506982082TRLO1.1.1

TRQX

10

715

05/01/2026 10:27:17

00506982364TRLO1.1.1

AQXE

1

714.5

05/01/2026 10:29:20

00506983082TRLO1.1.1

CHIX

10

714.5

05/01/2026 10:29:20

00506983081TRLO1.1.1

CHIX

10

714.5

05/01/2026 10:29:21

00506983083TRLO1.1.1

CHIX

10

714.5

05/01/2026 10:29:47

00506983215TRLO1.1.1

CHIX

70

715.5

05/01/2026 10:30:35

00506983651TRLO1.1.1

BATE

276

714.5

05/01/2026 10:32:36

00506984128TRLO1.1.1

XLON

12

715

05/01/2026 10:33:04

00506984250TRLO1.1.1

TRQX

13

715

05/01/2026 10:35:25

00506984922TRLO1.1.1

AQXE

13

714.5

05/01/2026 10:37:57

00506985715TRLO1.1.1

XLON

251

714.5

05/01/2026 10:37:57

00506985716TRLO1.1.1

XLON

88

715.5

05/01/2026 10:39:25

00506986174TRLO1.1.1

BATE

8

715

05/01/2026 10:40:16

00506986437TRLO1.1.1

AQXE

31

714

05/01/2026 10:40:41

00506986507TRLO1.1.1

CHIX

14

715

05/01/2026 10:42:24

00506986881TRLO1.1.1

TRQX

26

714

05/01/2026 10:44:02

00506987280TRLO1.1.1

CHIX

57

714.5

05/01/2026 10:45:43

00506987660TRLO1.1.1

XLON

88

714.5

05/01/2026 10:45:43

00506987661TRLO1.1.1

XLON

105

714.5

05/01/2026 10:45:43

00506987662TRLO1.1.1

XLON

141

714.5

05/01/2026 10:45:43

00506987663TRLO1.1.1

XLON

10

715

05/01/2026 10:46:45

00506987869TRLO1.1.1

TRQX

10

714

05/01/2026 10:48:42

00506988323TRLO1.1.1

AQXE

83

714

05/01/2026 10:48:54

00506988393TRLO1.1.1

BATE

12

715

05/01/2026 10:49:48

00506988645TRLO1.1.1

TRQX

30

714

05/01/2026 10:50:13

00506988777TRLO1.1.1

CHIX

10

714

05/01/2026 10:52:10

00506989438TRLO1.1.1

AQXE

100

714.5

05/01/2026 10:52:32

00506989530TRLO1.1.1

XLON

104

714.5

05/01/2026 10:52:32

00506989531TRLO1.1.1

XLON

131

714.5

05/01/2026 10:52:32

00506989532TRLO1.1.1

XLON

26

714

05/01/2026 10:52:45

00506989591TRLO1.1.1

CHIX

83

714

05/01/2026 10:53:08

00506989672TRLO1.1.1

BATE

10

714

05/01/2026 10:58:10

00506990983TRLO1.1.1

AQXE

8

714

05/01/2026 10:58:34

00506991088TRLO1.1.1

CHIX

26

714

05/01/2026 10:58:34

00506991087TRLO1.1.1

CHIX

74

714

05/01/2026 10:58:51

00506991168TRLO1.1.1

BATE

125

714.5

05/01/2026 11:00:11

00506991594TRLO1.1.1

XLON

62

714.5

05/01/2026 11:00:11

00506991595TRLO1.1.1

XLON

91

714.5

05/01/2026 11:00:11

00506991596TRLO1.1.1

XLON

6

714.5

05/01/2026 11:00:11

00506991600TRLO1.1.1

XLON

8

714.5

05/01/2026 11:00:11

00506991599TRLO1.1.1

XLON

20

714.5

05/01/2026 11:00:11

00506991597TRLO1.1.1

XLON

23

714.5

05/01/2026 11:00:11

00506991598TRLO1.1.1

XLON

46

714.5

05/01/2026 11:00:11

00506991601TRLO1.1.1

XLON

24

714.5

05/01/2026 11:01:30

00506991865TRLO1.1.1

TRQX

7

714

05/01/2026 11:03:27

00506992415TRLO1.1.1

AQXE

184

714

05/01/2026 11:05:47

00506992944TRLO1.1.1

XLON

11

714

05/01/2026 11:05:47

00506992945TRLO1.1.1

XLON

34

713

05/01/2026 11:07:27

00506993364TRLO1.1.1

CHIX

14

712.5

05/01/2026 11:10:50

00506994263TRLO1.1.1

BATE

58

712.5

05/01/2026 11:10:55

00506994286TRLO1.1.1

BATE

7

712.5

05/01/2026 11:10:55

00506994287TRLO1.1.1

BATE

14

713

05/01/2026 11:12:24

00506994653TRLO1.1.1

TRQX

74

711.5

05/01/2026 11:14:00

00506995064TRLO1.1.1

BATE

26

712

05/01/2026 11:14:05

00506995115TRLO1.1.1

XLON

69

712

05/01/2026 11:14:05

00506995113TRLO1.1.1

XLON

70

712

05/01/2026 11:14:05

00506995112TRLO1.1.1

XLON

105

712

05/01/2026 11:14:05

00506995114TRLO1.1.1

XLON

10

714

05/01/2026 11:14:35

00506995216TRLO1.1.1

AQXE

10

712.5

05/01/2026 11:18:48

00506996380TRLO1.1.1

TRQX

208

712.5

05/01/2026 11:19:35

00506996549TRLO1.1.1

XLON

8

713.5

05/01/2026 11:21:28

00506997071TRLO1.1.1

AQXE

12

712.5

05/01/2026 11:25:28

00506998062TRLO1.1.1

TRQX

9

713.5

05/01/2026 11:26:42

00506998378TRLO1.1.1

AQXE

100

712.5

05/01/2026 11:26:52

00506998436TRLO1.1.1

XLON

100

712.5

05/01/2026 11:26:52

00506998437TRLO1.1.1

XLON

72

712.5

05/01/2026 11:27:12

00506998515TRLO1.1.1

BATE

29

712

05/01/2026 11:31:14

00506999463TRLO1.1.1

CHIX

29

712

05/01/2026 11:33:09

00506999936TRLO1.1.1

CHIX

10

711.5

05/01/2026 11:34:59

00507000323TRLO1.1.1

CHIX

21

711.5

05/01/2026 11:34:59

00507000324TRLO1.1.1

CHIX

10

711.5

05/01/2026 11:35:41

00507000481TRLO1.1.1

XLON

274

711.5

05/01/2026 11:35:41

00507000482TRLO1.1.1

XLON

41

711.5

05/01/2026 11:36:38

00507000676TRLO1.1.1

BATE

48

711.5

05/01/2026 11:36:38

00507000677TRLO1.1.1

BATE

9

712

05/01/2026 11:37:04

00507000782TRLO1.1.1

AQXE

65

712

05/01/2026 11:49:10

00507003541TRLO1.1.1

XLON

84

712

05/01/2026 11:49:10

00507003542TRLO1.1.1

XLON

105

712

05/01/2026 11:49:10

00507003540TRLO1.1.1

XLON

64

712

05/01/2026 11:49:20

00507003570TRLO1.1.1

BATE

9

712

05/01/2026 11:49:31

00507003603TRLO1.1.1

AQXE

24

711

05/01/2026 11:51:00

00507004039TRLO1.1.1

TRQX

6

711.5

05/01/2026 11:58:00

00507006106TRLO1.1.1

BATE

10

711.5

05/01/2026 11:58:00

00507006103TRLO1.1.1

BATE

16

711.5

05/01/2026 11:58:00

00507006104TRLO1.1.1

BATE

28

711.5

05/01/2026 11:58:00

00507006105TRLO1.1.1

BATE

8

712

05/01/2026 12:00:23

00507006859TRLO1.1.1

AQXE

26

712

05/01/2026 12:04:03

00507007918TRLO1.1.1

XLON

33

712

05/01/2026 12:04:03

00507007917TRLO1.1.1

CHIX

13

712

05/01/2026 12:04:03

00507007920TRLO1.1.1

TRQX

195

712

05/01/2026 12:04:03

00507007919TRLO1.1.1

XLON

68

712

05/01/2026 12:05:10

00507008204TRLO1.1.1

BATE

34

712

05/01/2026 12:05:57

00507008403TRLO1.1.1

CHIX

173

711

05/01/2026 12:06:05

00507008445TRLO1.1.1

XLON

88

711.5

05/01/2026 12:09:34

00507009221TRLO1.1.1

XLON

105

711.5

05/01/2026 12:09:34

00507009222TRLO1.1.1

XLON

117

711.5

05/01/2026 12:09:34

00507009223TRLO1.1.1

XLON

57

712

05/01/2026 12:11:32

00507009857TRLO1.1.1

BATE

170

711

05/01/2026 12:14:35

00507010571TRLO1.1.1

XLON

13

711.5

05/01/2026 12:14:39

00507010582TRLO1.1.1

TRQX

30

711

05/01/2026 12:14:40

00507010585TRLO1.1.1

CHIX

26

711

05/01/2026 12:16:35

00507010998TRLO1.1.1

CHIX

154

711

05/01/2026 12:16:56

00507011053TRLO1.1.1

XLON

10

711.5

05/01/2026 12:17:08

00507011101TRLO1.1.1

TRQX

11

711

05/01/2026 12:19:24

00507011686TRLO1.1.1

TRQX

1

711.5

05/01/2026 12:19:24

00507011687TRLO1.1.1

TRQX

82

712

05/01/2026 12:19:46

00507011757TRLO1.1.1

BATE

33

711

05/01/2026 12:21:29

00507012110TRLO1.1.1

CHIX

226

710.5

05/01/2026 12:25:31

00507012880TRLO1.1.1

XLON

88

712

05/01/2026 12:25:47

00507012940TRLO1.1.1

BATE

288

711

05/01/2026 12:28:03

00507013463TRLO1.1.1

XLON

13

711.5

05/01/2026 12:28:10

00507013482TRLO1.1.1

TRQX

31

711

05/01/2026 12:29:45

00507013845TRLO1.1.1

CHIX

231

711

05/01/2026 12:33:27

00507014650TRLO1.1.1

XLON

80

712

05/01/2026 12:33:45

00507014742TRLO1.1.1

BATE

13

711.5

05/01/2026 12:35:11

00507015092TRLO1.1.1

TRQX

85

712.5

05/01/2026 12:52:03

00507019085TRLO1.1.1

XLON

296

712.5

05/01/2026 12:52:03

00507019084TRLO1.1.1

XLON

10

712.5

05/01/2026 12:52:03

00507019087TRLO1.1.1

XLON

117

712.5

05/01/2026 12:52:03

00507019086TRLO1.1.1

XLON

33

712.5

05/01/2026 12:52:35

00507019197TRLO1.1.1

XLON

79

714

05/01/2026 12:55:08

00507019745TRLO1.1.1

XLON

26

714

05/01/2026 12:55:08

00507019747TRLO1.1.1

XLON

52

714

05/01/2026 12:55:08

00507019746TRLO1.1.1

XLON

111

714

05/01/2026 12:55:08

00507019748TRLO1.1.1

XLON

9

714

05/01/2026 12:55:08

00507019751TRLO1.1.1

XLON

28

714

05/01/2026 12:55:08

00507019750TRLO1.1.1

XLON

33

714.5

05/01/2026 12:59:15

00507020661TRLO1.1.1

XLON

62

714.5

05/01/2026 12:59:15

00507020663TRLO1.1.1

XLON

105

714.5

05/01/2026 12:59:15

00507020662TRLO1.1.1

XLON

15

714.5

05/01/2026 12:59:15

00507020664TRLO1.1.1

XLON

167

714.5

05/01/2026 13:02:57

00507021779TRLO1.1.1

XLON

19

714.5

05/01/2026 13:02:57

00507021780TRLO1.1.1

XLON

101

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021800TRLO1.1.1

BATE

2

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021803TRLO1.1.1

BATE

31

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021801TRLO1.1.1

BATE

41

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021802TRLO1.1.1

BATE

15

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021804TRLO1.1.1

BATE

18

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021806TRLO1.1.1

TRQX

29

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021805TRLO1.1.1

BATE

13

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021807TRLO1.1.1

TRQX

13

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021808TRLO1.1.1

TRQX

43

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021813TRLO1.1.1

BATE

2

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021814TRLO1.1.1

CHIX

9

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021819TRLO1.1.1

AQXE

34

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021822TRLO1.1.1

CHIX

62

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021821TRLO1.1.1

CHIX

73

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021820TRLO1.1.1

AQXE

37

713.5

05/01/2026 13:03:01

00507021823TRLO1.1.1

CHIX

9

713.5

05/01/2026 13:04:52

00507022259TRLO1.1.1

AQXE

28

713.5

05/01/2026 13:05:59

00507022499TRLO1.1.1

CHIX

14

713

05/01/2026 13:06:49

00507022723TRLO1.1.1

TRQX

88

713.5

05/01/2026 13:07:26

00507022890TRLO1.1.1

BATE

9

713

05/01/2026 13:08:03

00507023042TRLO1.1.1

AQXE

36

713.5

05/01/2026 13:08:56

00507023286TRLO1.1.1

XLON

69

713.5

05/01/2026 13:08:56

00507023283TRLO1.1.1

XLON

105

713.5

05/01/2026 13:08:56

00507023285TRLO1.1.1

XLON

46

713.5

05/01/2026 13:11:46

00507024056TRLO1.1.1

XLON

182

713.5

05/01/2026 13:11:46

00507024057TRLO1.1.1

XLON

10

713

05/01/2026 13:14:20

00507024752TRLO1.1.1

AQXE

31

713

05/01/2026 13:14:20

00507024753TRLO1.1.1

CHIX

14

713

05/01/2026 13:14:29

00507024807TRLO1.1.1

TRQX

58

713

05/01/2026 13:15:06

00507024987TRLO1.1.1

BATE

27

713

05/01/2026 13:15:06

00507024988TRLO1.1.1

BATE

3

712.5

05/01/2026 13:15:17

00507025033TRLO1.1.1

XLON

168

712.5

05/01/2026 13:15:21

00507025047TRLO1.1.1

XLON

59

713

05/01/2026 13:18:18

00507025882TRLO1.1.1

BATE

26

713

05/01/2026 13:18:33

00507025931TRLO1.1.1

CHIX

6

713

05/01/2026 13:18:36

00507025949TRLO1.1.1

CHIX

10

712.5

05/01/2026 13:18:42

00507026042TRLO1.1.1

TRQX

8

713

05/01/2026 13:18:43

00507026044TRLO1.1.1

AQXE

8

712.5

05/01/2026 13:20:52

00507026703TRLO1.1.1

XLON

36

712.5

05/01/2026 13:20:52

00507026705TRLO1.1.1

XLON

88

712.5

05/01/2026 13:20:52

00507026704TRLO1.1.1

XLON

147

712.5

05/01/2026 13:20:52

00507026706TRLO1.1.1

XLON

13

712.5

05/01/2026 13:22:31

00507027157TRLO1.1.1

TRQX

77

712.5

05/01/2026 13:24:48

00507027836TRLO1.1.1

BATE

32

713

05/01/2026 13:25:01

00507027898TRLO1.1.1

CHIX

10

713

05/01/2026 13:25:53

00507028090TRLO1.1.1

AQXE

33

712.5

05/01/2026 13:26:00

00507028115TRLO1.1.1

XLON

172

712.5

05/01/2026 13:26:09

00507028156TRLO1.1.1

XLON

15

712.5

05/01/2026 13:26:09

00507028157TRLO1.1.1

XLON

34

712.5

05/01/2026 13:26:09

00507028158TRLO1.1.1

XLON

11

712.5

05/01/2026 13:27:04

00507028356TRLO1.1.1

TRQX

29

712.5

05/01/2026 13:29:35

00507029168TRLO1.1.1

XLON

54

712.5

05/01/2026 13:29:35

00507029166TRLO1.1.1

XLON

56

712.5

05/01/2026 13:29:35

00507029167TRLO1.1.1

XLON

38

712.5

05/01/2026 13:29:35

00507029169TRLO1.1.1

XLON

29

712

05/01/2026 13:29:49

00507029337TRLO1.1.1

CHIX

8

713

05/01/2026 13:30:34

00507029567TRLO1.1.1

AQXE

12

712.5

05/01/2026 13:32:22

00507030230TRLO1.1.1

TRQX

18

711.5

05/01/2026 13:35:34

00507031266TRLO1.1.1

XLON

241

711.5

05/01/2026 13:35:34

00507031267TRLO1.1.1

XLON

3

712

05/01/2026 13:35:46

00507031327TRLO1.1.1

AQXE

6

712

05/01/2026 13:35:46

00507031328TRLO1.1.1

AQXE

88

711.5

05/01/2026 13:37:40

00507031786TRLO1.1.1

BATE

12

711.5

05/01/2026 13:39:26

00507032290TRLO1.1.1

TRQX

33

711

05/01/2026 13:40:07

00507032511TRLO1.1.1

CHIX

69

711.5

05/01/2026 13:40:48

00507032696TRLO1.1.1

XLON

55

711.5

05/01/2026 13:40:48

00507032697TRLO1.1.1

XLON

80

711.5

05/01/2026 13:40:48

00507032698TRLO1.1.1

XLON

59

711

05/01/2026 13:41:14

00507032820TRLO1.1.1

BATE

49

711

05/01/2026 13:43:54

00507033818TRLO1.1.1

BATE

24

711

05/01/2026 13:43:54

00507033819TRLO1.1.1

BATE

22

711.5

05/01/2026 13:44:37

00507034062TRLO1.1.1

XLON

69

711.5

05/01/2026 13:44:37

00507034063TRLO1.1.1

XLON

91

711.5

05/01/2026 13:44:37

00507034064TRLO1.1.1

XLON

12

711.5

05/01/2026 13:45:26

00507034327TRLO1.1.1

TRQX

4

711.5

05/01/2026 13:46:11

00507034611TRLO1.1.1

AQXE

32

711

05/01/2026 13:46:11

00507034613TRLO1.1.1

CHIX

6

711.5

05/01/2026 13:46:11

00507034612TRLO1.1.1

AQXE

8

711.5

05/01/2026 13:48:16

00507035439TRLO1.1.1

AQXE

10

711

05/01/2026 13:48:49

00507035792TRLO1.1.1

XLON

65

711

05/01/2026 13:48:49

00507035793TRLO1.1.1

XLON

105

711

05/01/2026 13:48:49

00507035794TRLO1.1.1

XLON

28

711

05/01/2026 13:51:05

00507036453TRLO1.1.1

CHIX

16

712

05/01/2026 13:56:38

00507038136TRLO1.1.1

XLON

2

712

05/01/2026 13:56:38

00507038139TRLO1.1.1

XLON

51

712

05/01/2026 13:56:38

00507038138TRLO1.1.1

XLON

25

712

05/01/2026 13:56:39

00507038145TRLO1.1.1

XLON

2

712

05/01/2026 13:56:42

00507038163TRLO1.1.1

XLON

5

713.5

05/01/2026 14:04:33

00507040760TRLO1.1.1

XLON

9

714.5

05/01/2026 14:06:39

00507041401TRLO1.1.1

AQXE

216

714.5

05/01/2026 14:06:48

00507041531TRLO1.1.1

XLON

24

714

05/01/2026 14:06:55

00507041565TRLO1.1.1

TRQX

209

714

05/01/2026 14:06:55

00507041564TRLO1.1.1

XLON

12

714

05/01/2026 14:06:55

00507041566TRLO1.1.1

TRQX

29

714

05/01/2026 14:08:38

00507042052TRLO1.1.1

XLON

9

714.5

05/01/2026 14:08:45

00507042090TRLO1.1.1

AQXE

3

714

05/01/2026 14:08:45

00507042091TRLO1.1.1

XLON

132

714

05/01/2026 14:09:27

00507042372TRLO1.1.1

BATE

31

714

05/01/2026 14:09:27

00507042374TRLO1.1.1

CHIX

78

714

05/01/2026 14:09:27

00507042373TRLO1.1.1

BATE

78

714

05/01/2026 14:09:27

00507042375TRLO1.1.1

BATE

2

714

05/01/2026 14:09:27

00507042376TRLO1.1.1

CHIX

29

714

05/01/2026 14:09:27

00507042378TRLO1.1.1

CHIX

223

713.5

05/01/2026 14:10:38

00507042770TRLO1.1.1

XLON

6

714

05/01/2026 14:11:10

00507042972TRLO1.1.1

AQXE

3

714

05/01/2026 14:11:10

00507042973TRLO1.1.1

AQXE

32

714

05/01/2026 14:12:30

00507043451TRLO1.1.1

CHIX

90

713.5

05/01/2026 14:13:25

00507043853TRLO1.1.1

XLON

12

713.5

05/01/2026 14:13:25

00507043855TRLO1.1.1

TRQX

305

713.5

05/01/2026 14:13:25

00507043854TRLO1.1.1

XLON

10

714

05/01/2026 14:13:38

00507043963TRLO1.1.1

AQXE

86

713.5

05/01/2026 14:15:48

00507044740TRLO1.1.1

BATE

186

714

05/01/2026 14:18:25

00507045544TRLO1.1.1

XLON

22

714

05/01/2026 14:18:53

00507045691TRLO1.1.1

CHIX

10

713.5

05/01/2026 14:19:59

00507046059TRLO1.1.1

TRQX

10

713.5

05/01/2026 14:19:59

00507046061TRLO1.1.1

AQXE

13

713.5

05/01/2026 14:19:59

00507046060TRLO1.1.1

TRQX

69

713.5

05/01/2026 14:20:21

00507046213TRLO1.1.1

XLON

57

713.5

05/01/2026 14:20:21

00507046214TRLO1.1.1

XLON

62

713.5

05/01/2026 14:20:29

00507046252TRLO1.1.1

XLON

33

714

05/01/2026 14:21:13

00507046514TRLO1.1.1

CHIX

7

713.5

05/01/2026 14:22:03

00507046764TRLO1.1.1

AQXE

72

713.5

05/01/2026 14:22:34

00507046975TRLO1.1.1

BATE

13

713

05/01/2026 14:25:09

00507047712TRLO1.1.1

TRQX

4

712.5

05/01/2026 14:25:18

00507047858TRLO1.1.1

XLON

83

712.5

05/01/2026 14:25:18

00507047857TRLO1.1.1

XLON

109

712.5

05/01/2026 14:25:18

00507047859TRLO1.1.1

XLON

9

713

05/01/2026 14:26:19

00507048177TRLO1.1.1

AQXE

88

712.5

05/01/2026 14:28:46

00507049077TRLO1.1.1

BATE

33

712.5

05/01/2026 14:30:13

00507052192TRLO1.1.1

CHIX

13

713

05/01/2026 14:30:30

00507052721TRLO1.1.1

TRQX

84

714.5

05/01/2026 14:32:44

00507056123TRLO1.1.1

XLON

3

714.5

05/01/2026 14:32:44

00507056124TRLO1.1.1

XLON

179

714.5

05/01/2026 14:32:44

00507056128TRLO1.1.1

XLON

261

714.5

05/01/2026 14:32:44

00507056127TRLO1.1.1

XLON

205

716

05/01/2026 14:34:56

00507058661TRLO1.1.1

XLON

65

716

05/01/2026 14:36:44

00507061408TRLO1.1.1

XLON

71

716

05/01/2026 14:36:44

00507061407TRLO1.1.1

XLON

30

716.5

05/01/2026 14:39:03

00507064089TRLO1.1.1

CHIX

7

718

05/01/2026 14:41:42

00507067301TRLO1.1.1

BATE

75

718

05/01/2026 14:41:42

00507067300TRLO1.1.1

BATE

30

717.5

05/01/2026 14:42:15

00507067987TRLO1.1.1

CHIX

76

717.5

05/01/2026 14:42:15

00507067986TRLO1.1.1

CHIX

408

717.5

05/01/2026 14:42:15

00507067988TRLO1.1.1

XLON

14

717.5

05/01/2026 14:42:15

00507067991TRLO1.1.1

TRQX

204

717.5

05/01/2026 14:42:15

00507067990TRLO1.1.1

XLON

240

717.5

05/01/2026 14:42:15

00507067989TRLO1.1.1

XLON

35

717.5

05/01/2026 14:42:15

00507067992TRLO1.1.1

TRQX

2

717

05/01/2026 14:42:26

00507068196TRLO1.1.1

AQXE

3

717

05/01/2026 14:42:26

00507068197TRLO1.1.1

AQXE

4

717

05/01/2026 14:42:26

00507068195TRLO1.1.1

AQXE

15

718

05/01/2026 14:43:32

00507069408TRLO1.1.1

BATE

67

718

05/01/2026 14:43:32

00507069410TRLO1.1.1

BATE

14

717.5

05/01/2026 14:44:46

00507070681TRLO1.1.1

TRQX

146

717.5

05/01/2026 14:45:31

00507071561TRLO1.1.1

XLON

166

717.5

05/01/2026 14:45:31

00507071562TRLO1.1.1

XLON

30

717

05/01/2026 14:45:31

00507071564TRLO1.1.1

CHIX

34

717

05/01/2026 14:45:31

00507071563TRLO1.1.1

CHIX

1

717

05/01/2026 14:45:31

00507071565TRLO1.1.1

AQXE

17

717

05/01/2026 14:45:31

00507071567TRLO1.1.1

AQXE

36

717

05/01/2026 14:45:31

00507071566TRLO1.1.1

AQXE

9

717

05/01/2026 14:45:31

00507071568TRLO1.1.1

AQXE

78

717.5

05/01/2026 14:45:49

00507071851TRLO1.1.1

BATE

6

717

05/01/2026 14:47:19

00507073594TRLO1.1.1

TRQX

7

717

05/01/2026 14:47:19

00507073593TRLO1.1.1

TRQX

222

717

05/01/2026 14:47:22

00507073654TRLO1.1.1

XLON

26

717

05/01/2026 14:47:40

00507073933TRLO1.1.1

CHIX

78

716.5

05/01/2026 14:48:03

00507074352TRLO1.1.1

BATE

136

716.5

05/01/2026 14:48:03

00507074351TRLO1.1.1

BATE

5

717

05/01/2026 14:49:21

00507075704TRLO1.1.1

AQXE

4

717

05/01/2026 14:49:24

00507075747TRLO1.1.1

AQXE

13

717

05/01/2026 14:49:41

00507076033TRLO1.1.1

TRQX

197

716.5

05/01/2026 14:50:17

00507076793TRLO1.1.1

XLON

91

716.5

05/01/2026 14:50:31

00507077045TRLO1.1.1

BATE

101

716

05/01/2026 14:52:17

00507078952TRLO1.1.1

XLON

132

716

05/01/2026 14:52:17

00507078951TRLO1.1.1

XLON

14

716

05/01/2026 14:52:23

00507079045TRLO1.1.1

TRQX

10

717

05/01/2026 14:52:38

00507079268TRLO1.1.1

AQXE

79

716.5

05/01/2026 14:53:02

00507079650TRLO1.1.1

BATE

36

716.5

05/01/2026 14:53:47

00507080484TRLO1.1.1

CHIX

104

717

05/01/2026 14:54:04

00507080803TRLO1.1.1

XLON

54

717

05/01/2026 14:54:04

00507080806TRLO1.1.1

XLON

61

717

05/01/2026 14:54:04

00507080805TRLO1.1.1

XLON

104

717

05/01/2026 14:54:04

00507080804TRLO1.1.1

XLON

56

717

05/01/2026 14:54:04

00507080807TRLO1.1.1

XLON

8

717

05/01/2026 14:55:02

00507081914TRLO1.1.1

AQXE

35

717

05/01/2026 14:56:58

00507084602TRLO1.1.1

CHIX

39

717

05/01/2026 14:56:58

00507084603TRLO1.1.1

CHIX

9

717

05/01/2026 14:57:03

00507084692TRLO1.1.1

AQXE

83

716.5

05/01/2026 14:57:59

00507086087TRLO1.1.1

BATE

221

716.5

05/01/2026 14:57:59

00507086088TRLO1.1.1

XLON

5

717

05/01/2026 14:59:17

00507087909TRLO1.1.1

AQXE

4

717

05/01/2026 14:59:17

00507087910TRLO1.1.1

AQXE

89

716.5

05/01/2026 14:59:46

00507088604TRLO1.1.1

BATE

209

716.5

05/01/2026 15:00:05

00507089289TRLO1.1.1

XLON

83

716.5

05/01/2026 15:01:23

00507091151TRLO1.1.1

BATE

29

716.5

05/01/2026 15:01:26

00507091181TRLO1.1.1

CHIX

87

718

05/01/2026 15:10:49

00507102708TRLO1.1.1

BATE

83

718

05/01/2026 15:10:49

00507102709TRLO1.1.1

BATE

196

718

05/01/2026 15:10:49

00507102710TRLO1.1.1

XLON

297

718

05/01/2026 15:10:49

00507102711TRLO1.1.1

XLON

76

718

05/01/2026 15:10:49

00507102713TRLO1.1.1

XLON

122

718

05/01/2026 15:10:49

00507102714TRLO1.1.1

XLON

126

718

05/01/2026 15:10:49

00507102712TRLO1.1.1

XLON

13

718

05/01/2026 15:10:49

00507102718TRLO1.1.1

TRQX

47

718

05/01/2026 15:10:49

00507102717TRLO1.1.1

BATE

80

718

05/01/2026 15:10:49

00507102715TRLO1.1.1

XLON

232

718

05/01/2026 15:10:49

00507102716TRLO1.1.1

XLON

66

718

05/01/2026 15:10:49

00507102719TRLO1.1.1

TRQX

31

718

05/01/2026 15:10:49

00507102720TRLO1.1.1

CHIX

3

718

05/01/2026 15:10:49

00507102722TRLO1.1.1

CHIX

39

718

05/01/2026 15:10:49

00507102721TRLO1.1.1

CHIX

16

717.5

05/01/2026 15:11:18

00507103137TRLO1.1.1

AQXE

14

718

05/01/2026 15:12:31

00507104690TRLO1.1.1

TRQX

36

718

05/01/2026 15:12:53

00507105159TRLO1.1.1

CHIX

406

717.5

05/01/2026 15:12:56

00507105237TRLO1.1.1

XLON

26

718

05/01/2026 15:13:40

00507106192TRLO1.1.1

BATE

46

718

05/01/2026 15:13:40

00507106193TRLO1.1.1

BATE

12

718

05/01/2026 15:14:56

00507107976TRLO1.1.1

TRQX

36

718

05/01/2026 15:15:19

00507108484TRLO1.1.1

CHIX

66

718

05/01/2026 15:16:12

00507109530TRLO1.1.1

BATE

202

718

05/01/2026 15:16:42

00507110007TRLO1.1.1

XLON

78

717.5

05/01/2026 15:17:48

00507111327TRLO1.1.1

BATE

9

717.5

05/01/2026 15:17:48

00507111329TRLO1.1.1

AQXE

11

717.5

05/01/2026 15:17:48

00507111330TRLO1.1.1

AQXE

155

717.5

05/01/2026 15:17:48

00507111328TRLO1.1.1

XLON

7

717.5

05/01/2026 15:17:48

00507111331TRLO1.1.1

AQXE

9

717.5

05/01/2026 15:17:48

00507111332TRLO1.1.1

AQXE

11

717.5

05/01/2026 15:17:48

00507111333TRLO1.1.1

AQXE

15

717.5

05/01/2026 15:17:48

00507111334TRLO1.1.1

XLON

19

717.5

05/01/2026 15:17:56

00507111487TRLO1.1.1

TRQX

32

718.5

05/01/2026 15:22:03

00507117077TRLO1.1.1

CHIX

54

718.5

05/01/2026 15:22:03

00507117076TRLO1.1.1

CHIX

223

718.5

05/01/2026 15:22:03

00507117079TRLO1.1.1

XLON

274

718.5

05/01/2026 15:22:03

00507117078TRLO1.1.1

XLON

28

718.5

05/01/2026 15:24:04

00507119613TRLO1.1.1

CHIX

219

718.5

05/01/2026 15:24:16

00507119880TRLO1.1.1

XLON

156

718.5

05/01/2026 15:27:07

00507123463TRLO1.1.1

BATE

78

718.5

05/01/2026 15:27:07

00507123464TRLO1.1.1

BATE

188

718.5

05/01/2026 15:27:07

00507123466TRLO1.1.1

XLON

418

718.5

05/01/2026 15:27:07

00507123465TRLO1.1.1

XLON

32

718.5

05/01/2026 15:27:29

00507123995TRLO1.1.1

CHIX

9

718.5

05/01/2026 15:27:40

00507124234TRLO1.1.1

AQXE

12

718.5

05/01/2026 15:30:36

00507127999TRLO1.1.1

TRQX

24

718.5

05/01/2026 15:30:36

00507128000TRLO1.1.1

TRQX

34

718.5

05/01/2026 15:30:36

00507127998TRLO1.1.1

CHIX

12

718.5

05/01/2026 15:30:36

00507128001TRLO1.1.1

TRQX

72

719

05/01/2026 15:31:49

00507129386TRLO1.1.1

BATE

18

718.5

05/01/2026 15:32:01

00507129551TRLO1.1.1

AQXE

9

718.5

05/01/2026 15:32:01

00507129552TRLO1.1.1

AQXE

9

718.5

05/01/2026 15:32:01

00507129553TRLO1.1.1

AQXE

198

718.5

05/01/2026 15:32:15

00507129853TRLO1.1.1

XLON

12

718.5

05/01/2026 15:33:15

00507130974TRLO1.1.1

TRQX

2

718.5

05/01/2026 15:33:45

00507131553TRLO1.1.1

AQXE

7

718.5

05/01/2026 15:33:45

00507131552TRLO1.1.1

AQXE

1

718

05/01/2026 15:34:32

00507132620TRLO1.1.1

CHIX

30

718

05/01/2026 15:34:32

00507132628TRLO1.1.1

CHIX

76

718

05/01/2026 15:34:32

00507132623TRLO1.1.1

BATE

198

718

05/01/2026 15:34:32

00507132626TRLO1.1.1

XLON

12

717

05/01/2026 15:35:27

00507133652TRLO1.1.1

TRQX

9

717.5

05/01/2026 15:35:51

00507134120TRLO1.1.1

AQXE

76

717

05/01/2026 15:36:49

00507135127TRLO1.1.1

BATE

28

717

05/01/2026 15:37:03

00507135359TRLO1.1.1

CHIX

65

717

05/01/2026 15:37:11

00507135489TRLO1.1.1

XLON

74

717

05/01/2026 15:37:11

00507135490TRLO1.1.1

XLON

104

717

05/01/2026 15:37:11

00507135491TRLO1.1.1

XLON

113

717

05/01/2026 15:37:11

00507135492TRLO1.1.1

XLON

12

716

05/01/2026 15:39:23

00507137819TRLO1.1.1

TRQX

68

716

05/01/2026 15:39:27

00507137902TRLO1.1.1

BATE

10

716

05/01/2026 15:39:40

00507138082TRLO1.1.1

AQXE

56

716

05/01/2026 15:40:27

00507138942TRLO1.1.1

XLON

98

716

05/01/2026 15:40:27

00507138943TRLO1.1.1

XLON

132

716

05/01/2026 15:40:27

00507138941TRLO1.1.1

XLON

12

716

05/01/2026 15:41:20

00507139957TRLO1.1.1

TRQX

34

716

05/01/2026 15:42:10

00507140833TRLO1.1.1

CHIX

73

716.5

05/01/2026 15:45:34

00507144215TRLO1.1.1

BATE

6

717

05/01/2026 15:46:45

00507145281TRLO1.1.1

XLON

154

717

05/01/2026 15:46:45

00507145280TRLO1.1.1

XLON

24

717.5

05/01/2026 15:48:04

00507146731TRLO1.1.1

CHIX

29

717.5

05/01/2026 15:48:04

00507146732TRLO1.1.1

CHIX

177

717.5

05/01/2026 15:48:04

00507146734TRLO1.1.1

XLON

188

717.5

05/01/2026 15:48:04

00507146733TRLO1.1.1

XLON

13

717.5

05/01/2026 15:48:04

00507146736TRLO1.1.1

TRQX

55

717.5

05/01/2026 15:48:04

00507146735TRLO1.1.1

XLON

34

718

05/01/2026 15:48:11

00507146851TRLO1.1.1

BATE

41

718

05/01/2026 15:48:11

00507146852TRLO1.1.1

BATE

269

717.5

05/01/2026 15:50:17

00507148944TRLO1.1.1

XLON

76

718

05/01/2026 15:52:38

00507151687TRLO1.1.1

BATE

76

718

05/01/2026 15:54:55

00507153950TRLO1.1.1

BATE

12

718

05/01/2026 15:54:55

00507153952TRLO1.1.1

TRQX

23

718

05/01/2026 15:54:55

00507153951TRLO1.1.1

TRQX

82

718.5

05/01/2026 15:57:25

00507156768TRLO1.1.1

BATE

7

718.5

05/01/2026 15:58:01

00507157495TRLO1.1.1

XLON

206

718.5

05/01/2026 15:58:01

00507157496TRLO1.1.1

XLON

6

718

05/01/2026 15:58:24

00507157922TRLO1.1.1

XLON

56

718

05/01/2026 15:58:24

00507157921TRLO1.1.1

XLON

75

718.5

05/01/2026 16:01:26

00507161285TRLO1.1.1

BATE

30

718

05/01/2026 16:02:45

00507162746TRLO1.1.1

CHIX

50

718

05/01/2026 16:02:45

00507162745TRLO1.1.1

CHIX

9

718

05/01/2026 16:02:45

00507162748TRLO1.1.1

AQXE

42

718

05/01/2026 16:02:45

00507162747TRLO1.1.1

CHIX

44

718

05/01/2026 16:02:45

00507162749TRLO1.1.1

AQXE

9

718

05/01/2026 16:02:45

00507162750TRLO1.1.1

AQXE

9

718

05/01/2026 16:02:45

00507162751TRLO1.1.1

AQXE

137

718

05/01/2026 16:02:45

00507162753TRLO1.1.1

XLON

150

718

05/01/2026 16:02:45

00507162752TRLO1.1.1

XLON

11

718

05/01/2026 16:02:45

00507162756TRLO1.1.1

XLON

76

718

05/01/2026 16:02:45

00507162754TRLO1.1.1

XLON

213

718

05/01/2026 16:02:45

00507162755TRLO1.1.1

XLON

12

718

05/01/2026 16:02:45

00507162759TRLO1.1.1

TRQX

14

718

05/01/2026 16:02:45

00507162758TRLO1.1.1

TRQX

266

718

05/01/2026 16:02:45

00507162757TRLO1.1.1

XLON

12

718

05/01/2026 16:02:45

00507162760TRLO1.1.1

TRQX

75

718

05/01/2026 16:03:36

00507163791TRLO1.1.1

BATE

10

718

05/01/2026 16:05:00

00507165269TRLO1.1.1

AQXE

10

718

05/01/2026 16:05:00

00507165270TRLO1.1.1

TRQX

34

718

05/01/2026 16:05:27

00507165726TRLO1.1.1

CHIX

197

718

05/01/2026 16:05:27

00507165727TRLO1.1.1

XLON

17

718

05/01/2026 16:06:16

00507166556TRLO1.1.1

BATE

70

718

05/01/2026 16:06:16

00507166555TRLO1.1.1

BATE

10

718

05/01/2026 16:07:05

00507167301TRLO1.1.1

AQXE

66

718

05/01/2026 16:07:50

00507167991TRLO1.1.1

XLON

130

718

05/01/2026 16:07:50

00507167990TRLO1.1.1

XLON

34

718

05/01/2026 16:08:44

00507168966TRLO1.1.1

CHIX

40

718

05/01/2026 16:08:44

00507168967TRLO1.1.1

CHIX

77

718

05/01/2026 16:08:44

00507168965TRLO1.1.1

BATE

170

717.5

05/01/2026 16:08:45

00507168972TRLO1.1.1

XLON

12

717.5

05/01/2026 16:08:45

00507168974TRLO1.1.1

TRQX

196

717.5

05/01/2026 16:08:45

00507168973TRLO1.1.1

XLON

12

717.5

05/01/2026 16:08:45

00507168975TRLO1.1.1

TRQX

7

718

05/01/2026 16:10:00

00507170158TRLO1.1.1

AQXE

196

717.5

05/01/2026 16:10:30

00507170600TRLO1.1.1

XLON

12

717.5

05/01/2026 16:10:57

00507171006TRLO1.1.1

TRQX

34

717.5

05/01/2026 16:10:57

00507171004TRLO1.1.1

CHIX

213

717.5

05/01/2026 16:10:57

00507171005TRLO1.1.1

XLON

8

718

05/01/2026 16:11:24

00507171533TRLO1.1.1

BATE

63

718

05/01/2026 16:11:24

00507171534TRLO1.1.1

BATE

213

719.5

05/01/2026 16:13:33

00507173623TRLO1.1.1

XLON

4

719.5

05/01/2026 16:13:40

00507173824TRLO1.1.1

BATE

68

719.5

05/01/2026 16:13:41

00507173887TRLO1.1.1

BATE

89

720.5

05/01/2026 16:17:28

00507177947TRLO1.1.1

XLON

104

720.5

05/01/2026 16:17:28

00507177948TRLO1.1.1

XLON

158

720.5

05/01/2026 16:17:28

00507177949TRLO1.1.1

XLON

29

720.5

05/01/2026 16:17:30

00507177976TRLO1.1.1

XLON

14

720

05/01/2026 16:17:32

00507177993TRLO1.1.1

CHIX

42

720

05/01/2026 16:17:58

00507178501TRLO1.1.1

CHIX

105

720

05/01/2026 16:17:58

00507178502TRLO1.1.1

BATE

901

720

05/01/2026 16:17:58

00507178503TRLO1.1.1

XLON

84

720

05/01/2026 16:19:52

00507180574TRLO1.1.1

BATE

6

720

05/01/2026 16:19:55

00507180623TRLO1.1.1

CHIX

24

720

05/01/2026 16:20:15

00507180975TRLO1.1.1

CHIX

107

720

05/01/2026 16:20:15

00507180976TRLO1.1.1

CHIX

334

720.5

05/01/2026 16:20:18

00507181034TRLO1.1.1

XLON

48

721

05/01/2026 16:20:55

00507181678TRLO1.1.1

TRQX

242

721

05/01/2026 16:22:28

00507183267TRLO1.1.1

BATE

39

720.5

05/01/2026 16:22:28

00507183270TRLO1.1.1

TRQX

30

720

05/01/2026 16:22:28

00507183271TRLO1.1.1

CHIX

102

720

05/01/2026 16:25:00

00507185819TRLO1.1.1

BATE

52

720.5

05/01/2026 16:27:05

00507188289TRLO1.1.1

CHIX

204

720.5

05/01/2026 16:27:10

00507188385TRLO1.1.1

XLON

132

720.5

05/01/2026 16:27:10

00507188386TRLO1.1.1

XLON

72

720.5

05/01/2026 16:27:10

00507188396TRLO1.1.1

XLON

439

720.5

05/01/2026 16:27:10

00507188395TRLO1.1.1

XLON

87

720.5

05/01/2026 16:27:18

00507188533TRLO1.1.1

BATE

13

720.5

05/01/2026 16:28:52

00507190062TRLO1.1.1

XLON

30

720.5

05/01/2026 16:28:52

00507190063TRLO1.1.1

TRQX


