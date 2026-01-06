Für diese beiden beliebten DAX-Aktien gibt es gleich zwei schlechte Nachrichten. Doch wie geht es jetzt weiter? Und warum droht das Momentum der Papiere nach einer jahrelangen Aufwärtsbewegung eigentlich zu kippen? In den vergangenen fünf Jahren haben die Aktien der Munich Re und der Hannover Re eine erstaunliche Entwicklung hingelegt, doch zunehmend flacht das Momentum bei den beiden DAX-Aktien ab. Dies zeigt sich auch in der ersten Januarwoche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
