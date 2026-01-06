Goldpreis hoch, Kasse voll: Nicola Mining erste Goldverkäufe 2026 bescheren hohe Einnahmen

Anzeige / Werbung

Goldpreis auf Höhenflug, Einnahmen steigen: Nicola Mining meldet 2026 erste Gold- und Silberverkäufe; Merritt-Mühle mit Erz von Blue Lagoon liefert starkes Momentum für die Wachstumsstory!

Erinnern Sie sich noch an die Analyse von Noble Capital Markets aus dem September 2025? In dieser hatten die Analysten Nicola Mining (TSX.V: NIM, FSE: HLI, WKN: A14T7S) als eine überzeugende Wachstumsstory bezeichnet, die Aktie mit einem fairen Preis von 0,75 US-Dollar bzw. 1,05 Kanadische Dollar (CAD) bewertet und zum Kauf empfohlen. Diese Einschätzung wird durch die jüngsten Meldungen des Unternehmens unserer Ansicht nach eindrucksvoll bestätigt.

Für Nicola Mining sprach damals bereits, dass man mit der Merritt-Mühle über eine Anlage zur Verarbeitung von Erzen aus dem Bralone-Projekt von Talisker Resources verfügte. Zusätzlich war für das dritte Quartal 2025 die erstmalige Verarbeitung von Erz aus der Goldmine Dome Mountain von Blue Lagoon und aus dem Dominion Creek Gold Project, an dem Nicola einen wirtschaftlichen Anteil von 75 Prozent hält, erwartet worden.

Jetzt mehr erfahren:

Nicola Mining erste Goldverkäufe 2026 bescheren hohe Einnahmen

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Nicola Mining halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Nicola Mining zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Nicola Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt gegeben ist, da Nicola Mining die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA09564P1036,CA65405R2037