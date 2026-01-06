Anzeige
Dienstag, 06.01.2026
Rohstoff-Bombe: Germanium & Gallium: Ein US-Projekt rückt nach dieser News jetzt in den Fokus - mitten in Nevada
WKN: A0YD8N | ISIN: GG00B4L0PD47 | Ticker-Symbol: B7K1
Berlin
30.12.25 | 12:56
12,258 Euro
+1,34 % +0,162
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
PR Newswire
06.01.2026 08:12 Uhr
105 Leser
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF - Net Asset Value(s)

Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 06

Fund: FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
EAU
Date: 5/1/2026
Curr: USD
NAV: 6.33
Shrs: 544,550,000.00
Tckr: FEMR

© 2026 PR Newswire
