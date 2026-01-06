DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Stockholm und Helsinki ruht wegen des Feiertages Heilige Drei Könige der Handel. Auch in Moskau bleibt die Börse geschlossen.

MITTWOCH: In Moskau findet kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Nvidia hat auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas ihre neue KI-Chipgeneration mit dem Namen "Vera Rubin" vorgestellt. Die Chips sollen in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. "Die für KI notwendige Rechenleistung schießt in die Höhe", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang in Las Vegas. "Das Rennen um KI ist eröffnet. Jeder versucht, die nächste Grenze zu erreichen." Mehrere Paradigmenwechsel in der Datenverarbeitung seien der Grund für den Nachfrageschub, sagte Huang. Inferenz, der Prozess, bei dem KI-Modelle auf Benutzeraufforderungen reagieren, "ist jetzt ein Denkprozess", sagte der CEO, und neue Modelle müssten mit immer riesigeren Datenmengen trainiert werden, um KI-Tools das Denken beizubringen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

17:30 DE/Siemens AG, CEO Busch, Keynote bei CES, Las Vegas

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,2 zuvor: 51,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 50,4 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 54,0 zuvor: 55,0 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 53,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 52,4 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 53,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 52,8 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 51,3 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 53,0 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 54,1

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.056,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 6.953,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.642,00 +0,3% Nikkei-225 (Tokio) 52.410,20 +1,1% Hang-Seng (Hongk.) 26.788,07 +1,7% Shanghai-Comp. 4.069,89 +1,2% Montag: DAX 24.868,69 +1,3% DAX-Future 25.000,00 +1,3% XDAX 24.858,52 -0,0% MDAX 31.454,32 +1,5% TecDAX 3.701,99 +2,1% SDAX 17.551,47 +1,1% Euro-Stoxx-50 5.923,69 +1,3% Stoxx-50 5.006,25 +1,0% Dow-Jones 48.977,18 +1,2% S&P-500 6.902,05 +0,6% Nasdaq Composite 23.395,82 +0,7%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Erneut aufwärts dürfte es mit den Börsen gehen. Der DAX-Future hat am Morgen bereits die magische 25.000er-Marke überboten, der Kassa-Index dürfte ihm schon bald folgen. Kurstreiber sind dabei die gleichen Branchen wie am Vortag - Technologie- und Rüstungswerte. In Asien setzen Halnleiterwerte ihre Rally fort. Noch stärker geht es in Asien nach der US-Intervention in Venezuela mit Rüstungsaktien nach oben. Vor allem kleinere Länder dürften verstärkt in ihre Verteidigung investieren. Starke Kursgewinne bei Rheinmetall dürften dann auch den DAX nach oben treiben. In Europa stehen dazu die PMI-Revisionen im Fokus. Weitere Abwärtsrevisionen unterstrichen das schwache Konjunkturbild und könnten unter anderem die schwachen Auto-Aktien weiter belasten. Allerdings steigt damit auch die Zinssenkungsfantasie wieder. Sie war schon an Wall Street durch einen schwachen ISM-Index belebt worden. Für die Börsen wäre dies ein marktbreiter Kurstreiber.

Rückblick: Fest - Die militärische Intervention von US-Truppen in Venezuela und die Überführung des dortigen Machthabers Nicolas Maduro in die USA haben eine Rally bei den Rüstungsaktien ausgelöst, die die Börsen nach oben zog. Der Rüstungssektor gewann 4,1 Prozent. Auch die Aussicht auf ein längerfristig höheres Ölangebot stützte: Dies dürfte dämpfend auf die Inflation wirken und könnte die Wirtschaft ankurbeln. Ein schwächerer ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe schob die Börsen zusätzlich an. An den Märkten wurden die Daten offenbar als taubenhaftes Signal in Richtung US-Notenbank gelesen. Im DAX sprangen Rheinmetall um 9,4 Prozent nach oben. Hensoldt und Renk stiegen um bis zu 8,2 Prozent. Leonardo gewannen 6,3 Prozent und Thales 4,7 Prozent. US-Präsident Trump hatte zudem die Kontrolle der Ölfelder in Venezuela angekündigt. Venezuela verfügt über die größten Ölreserven weltweit. Die Nachricht stützte Öl- und Energieaktien (+0,8%) moderat. Technologiewerte schlossen 3,8 Prozent fester. Der Sektor setzte seine Rally vom Freitag fort, insbesondere in Asien ging es mit den Notierungen von Chip-Aktien weiter kräftig nach oben. Infineon gewannen 4,3 Prozent, STMicro 1,3 Prozent, Aixtron 4,1 Prozent und ASML 6,9 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Der DAX schloss auf Allzeithoch. Airbus kletterten um 2,1 Prozent, nachdem die Auslieferungen für 2025 laut einem Bericht etwas höher als erwartet ausgefallen waren. Autoaktien blieben dagegen außen vor. Laut einer aktuellen Studie von JP Morgan erwarten die Analysten einen schwächeren Jahresauftakt für die Branche, im zweiten Quartal könnte sich die Produktionsschwäche sogar noch ausweiten. BMW verloren 2,8 Prozent, Mercedes-Benz 2,4 Prozent, VW 2,9 Prozent oder Continental 1,3 Prozent. Delivery Hero büßten 6,2 Prozent ein. Belastend wirkte nach Händlerangaben der schwache Konsum in Europa. Dagegen legten Immobilientitel dank der fallenden Renditen an den Anleihemärkten zu. Vonovia gewannen 1,7 oder LEG Immobilien 1,1 Prozent. Europaweit gewann der Sektor 0,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Viele Marktteilnehmer dürften noch nicht aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt sein. Zudem war die Nachrichtenlage dünn. Größere Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Freundlich - Etwas Unterstützung kam von einem schwächeren ISM-Index, der Zinssenkungsfantasien neue Nahrung gab. Die Entwicklungen in Venezuela belasteten das Sentiment dagegen nicht. Nach der Gefangennahme von Machthaber Nicolas Maduro wollen die USA eine Übergangsregierung installieren. Diese soll die angeschlagene Ölindustrie sanieren und das Land stabilisieren. Kräftig aufwärts ging es mit den Aktien der Ölkonzerne Chevron (+5,1%), Exxon (+2,2%) und Conocophilips (+2,6%). Der Sturz von Maduro hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die US-Ölkonzerne ihre Aktivitäten in dem ölreichen Staat wieder aufnehmen bzw. ausweiten können. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela präsent ist. Zudem stiegen die Rüstungswerte, da Investoren aufgrund der Entmachtung von Maduro durch die USA ein erhöhtes geopolitisches Risiko erwarten. Lockheed Martin gewannen 2,9 Prozent, General Dynamics 3,6 Prozent und Northrop Grumman 4,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen der Staatsanleihen fielen leicht - die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 4 Basispunkte auf 4,15 Prozent. Anleger zeigten sich zwar vorsichtig, aber nicht sonderlich besorgt über die Festnahme von Maduro, wie es hieß. Stattdessen liege der Fokus auf den Äußerungen von Fed-Mitgliedern in dieser Woche und jeglichen Hinweisen zum Gleichgewicht zwischen Inflation und Arbeitsmarkt, so Krisada Yoonaisil von Exness.

DEVISENMARKT

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1733 +0,1% 1,1719 1,1708 -0,2% EUR/JPY 183,50 +0,0% 183,41 183,25 -0,2% EUR/CHF 0,9283 +0,0% 0,9281 0,9287 -0,2% EUR/GBP 0,8659 +0,1% 0,8654 0,8668 -0,1% USD/JPY 156,41 -0,1% 156,52 156,52 -0,0% GBP/USD 1,3550 +0,1% 1,3542 1,3508 -0,1% USD/CNY 7,0209 -0,1% 7,0283 7,0363 -0,1% USD/CNH 6,9780 -0,1% 6,9842 6,9911 -0,1% AUS/USD 0,6727 +0,2% 0,6715 0,6711 +0,2% Bitcoin/USD 93.648,05 -0,6% 94.174,55 93.843,55 +3,0%

