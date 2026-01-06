DJ Nordex: Aufträge von UKA über 224 MW für 33 Projekte in Deutschland

DOW JONES--Die Nordex Group hat im Dezember vom Wind- und Solarparkentwickler UKA Aufträge für insgesamt 33 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 224,4 Megawatt (MW) erhalten. Wie der Hamburger MDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, ist die Bestellung der Turbinen des Typs N175/6.X durch das des Meißener Unternehmen UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Teil eines bestehenden Rahmenvertrags zwischen beiden Unternehmen. Die Verträge umfassen zudem den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre.

Installiert werden sollen die Turbinen in neun verschiedenen Windparks, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Errichtung und Inbetriebnahme der Turbinen erfolge projekt- und standortabhängig ab 2027. Die Anlagen sollen auf Hybridtürmen mit 179 Meter Nabenhöhe errichtet werden.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 01:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.