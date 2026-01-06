© Foto: CFOTO - CFOTOPop Mart reagiert auf den Labubu-Hype: Mit einem neuen Produktionsstandort in Mexiko will der chinesische Spielzeugkonzern die US-Nachfrage besser bedienen - und die Anleger schöpfen wieder Hoffnung.Der chinesische Sammelfiguren-Spezialist Pop Mart International Group treibt den Ausbau seiner Lieferkette voran und fokussiert sich dabei zunehmend auf Nordamerika. Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein neuer Produktionsstandort in Mexiko den Betrieb aufgenommen. Von dort aus sollen künftig Sammelspielzeuge für den US-Markt geliefert werden, wo die Nachfrage zuletzt deutlich angestiegen ist. Der Standort in Mexiko ergänzt neu aufgebaute Fertigungskapazitäten in Kambodscha und Indonesien. Damit …Den vollständigen Artikel lesen
