Trump sieht in Venezuela einen Hebel für niedrigere Ölpreise und neue strategische Kontrolle. US-Konzerne sollen zurück ins Land, unterstützt durch mögliche Subventionen. Doch beschädigte Anlagen, Investitionsrisiken und ein umstrittener Zeitplan stellen die Pläne infrage. Trump plant Öl-Comeback in Venezuela Donald Trump hat mögliche US-Subventionen signalisiert, um amerikanische Energieunternehmen beim Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie zu unterstützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
